Джакарта не отказывается от покупки 11 истребителей Су-35 – посол РФ в Индонезии

ЦАМТО, 9 июля. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева на брифинге для индонезийских СМИ 8 июля подтвердила готовящийся визит министра обороны Индонезии генерал-лейтенанта Прабово Субианто в Москву с целью обсуждения вопроса о покупке 11 истребителей Су-35.

Как сообщает CNBC Indonesia со ссылкой на российского посла, контракт не отменен (из-за давления США) и будет реализован в ближайшее время. По ее словам, "угроза санкций со стороны США на самом деле не является чем-то новым: США всегда угрожали наложить санкции на любую страну, которая закупает российскую военную технику".

Как известно, Прабово Субианто совершил рабочий визит в Москву 23 июня в качестве почетного гостя по случаю торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Москве Прабово Субианто встретился с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях, включая образование, совместное обучение и сотрудничество в оборонной промышленности.

Напомним, что контракт по закупке 11 многоцелевых истребителей Су-35 для Военно-воздушных сил Индонезии был подписан с АО "Рособоронэкспорт" в Джакарте 14 февраля 2018 года. Однако до сих пор он не вступил в силу.

Министерство обороны Индонезии изначально планировало, что первые два Су-35 должны быть доставлены в страну в августе 2019 года – ко Дню вооруженных сил (5 октября). Оставшиеся девять машин планировалось передать позднее двумя партиями по четыре и пять единиц к февралю 2020 года и к июлю 2020 года.

Тем не менее, в феврале 2019 года индонезийский министр по вопросам политики права и безопасности Виранто после рабочего визита в Москву и встречи с представителями российского правительства заявил, что стороны договорились о переносе сроков поставки истребителей Су-35. Министр не стал называть сроки поставки самолетов, однако заявил, что на текущий момент (февраль 2019 года) осталось решить несколько технических вопросов и процесс покупки будет завершен.

Изначально проблему связывали с тем, что Россия еще не утвердила перечень предложенных Индонезией продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности в рамках компенсационного пакета за покупку 11 Су-35. Однако позднее стало известно (и индонезийское руководство это подтвердило), что США угрожают ввести против Джакарты санкции в рамках акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) в случае приобретения российских самолетов.