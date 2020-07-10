Генералы Пентагона не совсем согласны с находками разведчиков

Глава Центрального командования ВВС США, отвечающего за операции ВС США на Ближнем Востоке и в Исламской Республике Афганистан (ИРА), генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи (Frank McKenzie), первым из высокопоставленных чиновников Пентагона, прокомментировал группе журналистов во время своей поездки в Катар недавно появившиеся данные американской разведки о выплатах Россией вознаграждений боевикам движения «Талибам» (запрещено в РФ) за уничтожение американских военнослужащих Он выразил сомнения в отношении достоверности этих сведений, которые уже более недели муссируются СМИ Америки, со ссылками на анонимные источники. «Я не обнаружил, что там была какая-то причинная связь». – заявил генерал. «Я очень хорошо знаком с этим материалом... и у меня была возможность взглянуть на него. Я нашел его очень тревожным. Я просто не нашел там причинно-следственной связи», - приводятся слова Маккензи в стенограмме, выпущенной командованием.

Как сообщило 8 июля новостное подразделение ABC News американской телерадиокомпании Disney Media Networks, генерал еще раз подтвердил свое мнение, назвав разведданные «тревожными», но заметил, что чиновники МО не связывают американские потери с российскими спецслужбами и их финансовыми связями с лидерами движения. Другие американские чиновники тоже говорят, что Соединенные Штаты получили разведывательные данные, предполагающие, что Россия могла заплатить связанным с Талибаном боевикам за убийство военнослужащих, руководимых США коалиционных сил в Афганистане, и подчеркивают тот факт, что сведения звучат крайне неубедительно.

Официальные лица США получили указанную информацию в тот момент, когда администрация Трампа приступила к выводу значительной части ВС США из ИРА, а американские дипломаты пытались заключить мирное соглашение с участием талибов и правительства Кабула, поддерживающего Вашингтон.

После брифингов Белого дома и чиновников разведки на прошлой неделе, американские законодатели заявили, что информация о схеме выплат ранее в этом году упоминалась в ежедневном брифинге разведки, подготовленном для президента Трампа. Белый дом отрицает, что президент лично знал об этих данных до прошлого месяца, но сообщает, что с тех пор он в курсе событий. Администрация всячески пытается преуменьшить значение разведданных, а сам Трамп назвал их «фальшивкой». Она также начала свое расследование с целью выяснения источников сведений, переданных журналистам.

Генерал Маккензи рассказал представителям прессы, что, несмотря на отсутствие улик, доказывающих связь между выплатами и гибелью американских солдат, Россия годами снабжала боевиков «Талибана» деньгами и оружием. «Мы всегда должны помнить, что русские нам не друзья. И они нам добра не желают, нельзя про это забывать, оценивая донесения разведки», - заявил командующий.

В настоящее время в Афганистане находится около 8,6 тыс. американских солдат и офицеров. Трамп призвал к выводу войск в связи с мирным соглашением между США и талибами, хотя сделка застопорилась из-за требования о проведении переговоров между повстанческой группировкой и афганским правительством.

Заявления о «сговоре» России с талибами являются не особо продуманными фальшивками, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, совершенно не представлено никаких доказательств по данному вопросу, зато имеются не особо подготовленные голословные сообщения, Дипломат также ответил, что никогда не слышал о Рахмате Азизи, которого американские СМИ назвали «главным посредником двух сторон» и добавил, что при прочтении публикаций в американских СМИ о якобы существующем «сговоре» возникает больше вопросов, так как такие неправдивые заявления тоже требуют проработки.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»