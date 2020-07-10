Оригинал взят у коллеги dambiev в Заместитель министра обороны Японии в НИИ авиационной и ракетной техники Сил самообороны

7 июля 2020 года заместитель министра обороны Японии Томохиро Ямамото посетил научно-исследовательский центр авиационной и ракетной техники Сил самообороны, расположенном в пригороде Токио. Чиновник ознакомился с ходом реализации перспективных программ оборонного характера, в частности с НИОКР по истребителю нового поколения национальной разработки и систем вооружения к нему.