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Заместитель министра обороны Японии в НИИ авиационной и ракетной техники Сил самообороны

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Заместитель министра обороны Японии в НИИ авиационной и ракетной техники Сил самообороны

7 июля 2020 года заместитель министра обороны Японии Томохиро Ямамото посетил научно-исследовательский центр авиационной и ракетной техники Сил самообороны, расположенном в пригороде Токио. Чиновник ознакомился с ходом реализации перспективных программ оборонного характера, в частности с НИОКР по истребителю нового поколения национальной разработки и систем вооружения к нему.


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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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