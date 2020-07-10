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ЦАМТО

В Подмосковье расчеты ЗРК "Тор-М2" ЗВО в ходе учения отразили воздушную атаку

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ЗРК "Тор-М2"
ЗРК "Тор-М2".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 9 июля. В Московской области завершилось учение с личным составом зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа по отражению массированных воздушных атак.

Поднятая по тревоге батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

Боевой расчет батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты условного противника, экипажи отработали действия по электронному пуску ракет.

Всего в учении приняло участие более 350 военнослужащих и было задействовано свыше 30 ед. вооружения, военной и специальной техники зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии ЗВО, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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