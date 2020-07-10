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ЦАМТО

Гидрографы ЗВО обновили лоции Финского залива для безопасности проведения Главного военно-морского парада

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Гидрографический катер "БГК-2151" проекта 19920
Гидрографический катер "БГК-2151" проекта 19920.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

ЦАМТО, 9 июля. Экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы завершили работы в Финском заливе для обеспечения безопасности судовождения в ходе Главного военно-морского парада.

Гидрографами ЗВО проведено площадное и гидролокационное обследование рельефа дна в Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале, пунктах временного базирования прибывающих кораблей. Также выполнены работы по техническому обслуживанию навигационных знаков, с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов проведены наблюдения уровня Финского залива, глубин, скорости и направления течения на различных участках.

Экипажам кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде, выданы обновленные данные по навигационным опасностям и рекомендации по режиму плавания, установлены рекомендованные пути и зоны разделения движения, скорректированы карты.

В работах были задействованы экипажи 10 судов и катеров обеспечения, включая большие гидрографические катера "Евгений Гницевич", "Георгий Рыбин", гидрографические суда "Николай Крылов", "Вайгач" и др., сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан
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