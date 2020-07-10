Гидрографы ЗВО обновили лоции Финского залива для безопасности проведения Главного военно-морского парада

ЦАМТО, 9 июля. Экипажи гидрографических катеров и судов Ленинградской военно-морской базы завершили работы в Финском заливе для обеспечения безопасности судовождения в ходе Главного военно-морского парада.

Гидрографами ЗВО проведено площадное и гидролокационное обследование рельефа дна в Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале, пунктах временного базирования прибывающих кораблей. Также выполнены работы по техническому обслуживанию навигационных знаков, с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов проведены наблюдения уровня Финского залива, глубин, скорости и направления течения на различных участках.

Экипажам кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде, выданы обновленные данные по навигационным опасностям и рекомендации по режиму плавания, установлены рекомендованные пути и зоны разделения движения, скорректированы карты.

В работах были задействованы экипажи 10 судов и катеров обеспечения, включая большие гидрографические катера "Евгений Гницевич", "Георгий Рыбин", гидрографические суда "Николай Крылов", "Вайгач" и др., сообщает пресс-служба Западного военного округа.