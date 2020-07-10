Тральщик "Иван Антонов проходит Босфор и Дарданеллы на пути в Севастополь после пятимесячной средиземноморской вахты

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж корабля противоминной обороны "Иван Антонов" совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт базирования Севастополь, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Корабль выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море больше пяти месяцев", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечено, что "для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав Черноморского флота".