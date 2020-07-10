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Интерфакс-АВН

Тральщик "Иван Антонов проходит Босфор и Дарданеллы на пути в Севастополь после пятимесячной средиземноморской вахты

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Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019
Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019.
Источник изображения: Erne / forums.airbase.ru

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж корабля противоминной обороны "Иван Антонов" совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт базирования Севастополь, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"В настоящее время экипаж тральщика проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Корабль выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море больше пяти месяцев", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Отмечено, что "для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приёма в корабельный состав Черноморского флота".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иван Антонов
Проекты
ЧФ
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