Россия вынуждена реагировать на действия НАТО - Медведев

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Россия вынуждена реагировать на действия НАТО, поскольку альянс продолжил масштабные учения, несмотря на призыв Москвы воздержаться на период пандемии каронавируса от подобных решений, заявил зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

"Взять хотя бы пандемию. Мы по разным каналам обращались и говорили: давайте сейчас будем воздерживаться от каких-то ненужных действий по линии соприкосновения между НАТО и Российской Федерацией, Организацией Договора о коллективной безопасности. Нет, все равно учения проводят, большие массивы войск передвигаются. Естественно, мы должны на это реагировать", - сказал Медведев в интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда".

Он отметил, что наращивание вооружения связанно именно с такими вопросами, а не является попыткой замаскировать внутренние проблемы. "Это просто объективная необходимость", - заметил Медведев.

У России достаточно внутренних проблем, как и у любого государства, отметил зампредседателя СБ РФ. "Но и внешних хватает. Посмотрите, что произошло со времени распада Советского Союза. Мы же в 90-е годы активно стремились установить партнерство со странами НАТО", - напомнил он.

Медведев отметил, что в какой-то момент Россия вела разговор о том, чтобы вступить в Организацию Североатлантического договора. "Но нам сказали: нет, вы нам там не нужны, поскольку у нас свои приоритеты, вы не вписываетесь, вы не такие, как должны быть, и так далее", - добавил он.

Поскольку это военный блок, продолжил зампред Совбеза РФ, то нужно понимать, что "войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны".