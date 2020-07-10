Россия рассматривает все сценарии действий в связи с выходом США из Договора по открытому небу - посол Антонов

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Действия России после заявленного намерения США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) пока не определены, но Москва рассматривает все варианты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Российские действия по отношению к ДОН не предопределены, рассматриваем все сценарии. Многое будет зависеть от поведения участников соглашения, от решения ряда вопросов. Организационных - связанных с выходом США из Договора, технических - необходимость перераспределения квот на полеты и т.д.", - сказал Антонов в ходе вебинара, организованного вашингтонским "Центром за национальный интерес".

Дипломат отметил, что в ходе прошедшей в начале месяца спецконференции государств-участников ДОН, на которой обсуждались последствия и порядок функционирования Договора в связи с объявлением США о выходе из него, сблизить позиции России и США не удалось.

"Вашингтон не продемонстрировал никакой политической воли к поиску взаимоприемлемых решений", - сообщил российский посол.

По его словам, Россия, несмотря на имеющиеся претензии к США по поводу соблюдения положений Договора, всегда демонстрировала готовность поиска взаимоприемлемых решений.

"Вашингтону же, по-видимому, важнее избавиться от, как здесь считают,"связывающего руки" соглашения", - предположил Антонов.

Он подчеркнул, что от решения США покинуть Договор потеряют все участники соглашения и международная безопасность в целом.

"Судя по комментариям европейских союзников Вашингтона, они в полной мере осознают возрастающие риски для стабильности на континенте", - отметил посол.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.