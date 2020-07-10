Восток — дело строгое: арест Сафронова может быть связан с поставками оружия в Алжир

В материалах фигурирует 2017 год, когда Россия заключала успешные контракты со странами арабского мира

Дело о госизмене, возбужденное в отношении советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста Ивана Сафронова, может быть связано с контрактом на поставку комплексов «Искандер» в Алжир в 2017 году. Именно этот период фигурирует в следственных материалах — по словам адвокатов арестованного, ФСБ считает, что тогда Иван Сафронов получил задание от чешских спецслужб. Защитники подтвердили, что расследование касается информации о поставках оружия в Африку и на Ближний Восток. Представители Чешской Республики и НАТО воздержались от комментариев. Однако известно, что алжирский контракт и ситуация вокруг него оказались тяжелыми — из-за него эта страна даже попала под санкции. В итоге Алжиру пришлось взять на себя обязательства потратить на американские и европейские вооружения в 2019–2024 годах до $30 млрд.

В ночь на 8 июля Ивана Сафронова доставили в СИЗО Лефортово, сообщил «Известиям» адвокат советника главы «Роскосмоса» Евгений Смирнов.

— Сейчас он находится на карантине, — отметил он. — В СИЗО есть несколько камер, где люди содержатся первые 10 дней. Это происходит всегда — дело тут не в COVID-19. Сейчас у него, как принято, берут анализы и проводят медицинские осмотры. Обычные рутинные процедуры, которые проводятся при помещении человека в это учреждение.

Алжирский секрет «Искандера»

О задержании Ивана Сафронова стало известно 7 июля. В отношении него расследуется дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») — в ФСБ заявили, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

По словам адвокатов Ивана Сафронова, в качестве адресата сведений в следственных материалах указана Чехия, а получение задания, выполнение которого вменяют подозреваемому, относится к 2017 году.

Официальный представитель МИДа Чехии Зузана Штихова заявила «Известиям», что министерство не будет комментировать ситуацию с задержанием российского гражданина. Она отметила, что запрос следует направить в разведслужбы Чехии.

— У НАТО нет разведывательной службы. Мы не собираемся строить предположения, основываясь на обвинениях российских спецслужб, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Североатлантического альянса.

В последние несколько лет Россия активно развивала военно-техническое сотрудничество в североафриканском и ближневосточном регионах. А в упомянутом в деле 2017 году происходили поставки российских ракетных комплексов «Искандер» в Алжир, что сопровождалось большим давлением на эту страну со стороны США.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству от комментариев отказались. Однако, по словам источников «Известий», знакомых с особенностями международного технического сотрудничества, разглашение самого факта наличия контракта не всегда опасно. Главная тайна — параметры техники, которая идет на экспорт, ее боевые возможности, а также возможные места дислокации.

Поставка Алжиру современнейших баллистических ракет «Искандер-Э» была одной из самых закрытых сделок в регионе. Страна стала первым их получателем за пределами СНГ. До нее новым комплексом успела обзавестись только Армения.

Комплекс ПВО «Искандер-Э» Источник изображения: Фото: РИА Новости

Хотя о подписании контракта на «Искандеры» стало известно еще в 2013-м, дальнейший ход его выполнения никак не освещался. В сентябре 2017 года о прибытии в Алжир ракетного комплекса и количестве закупленных комплектов впервые сообщило французское издание DSI magazine, не указав источник информации.

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России на выставке вооружений Dubai Airshow 2017 подтверждал СМИ, что комплекс «Искандер-Э» действительно был направлен в одну из стран ближневосточного и североафриканского региона, но отказался уточнять, в какую именно.

Вскоре после того, как о поставках «Искандеров» стало известно, Алжир оказался под прессингом со стороны США. Стране пришлось вести продолжительные и сложные переговоры, чтобы не попасть под действие санкционного пакета CAATSA. В итоге она взяла на себя обязательства потратить в 2019–2024 годах на американские и европейские вооружения до $30 млрд.

Удачные годы

Период 2015–2018 годов стал чрезвычайно удачным для России на рынке вооружений Ближнего Востока и Северной Африки. По сообщениям СМИ, успехи отечественного оружия в Сирии вызвали серьезное увеличение интереса к нему в регионе. Иван Сафронов в своих публикациях подробно освещал оружейные переговоры и контракты.

Большой интерес проявили к современным российским средствам ПВО ближневосточные государства. Переговоры о закупке комплексов С-400 в эти годы вели Саудовская Аравия, Катар и Турция — страна, входящая в НАТО.

Египет заключил сразу несколько договоров стоимостью более $3,5 млрд. Страна приобрела истребители МиГ-29М2 и Су-35, вертолеты Ка-52К и комплексы ПВО «Бук-М2». В 2017 году начались переговоры о заключении сделки на лицензионный выпуск пяти сотен танков Т-90МС.

Российский истребитель Су-35 Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Крупнейшим покупателем российского оружия стал и Алжир. С 2006 года он заключил договоров более чем на $7,5 млрд. СМИ сообщали, что страна закупила сотни танков Т-90СА, БМПТ «Терминатор-2», вертолеты Ми-28НЭ, Ми-171Ш и тяжелые Ми-26Т. Кроме того, флот североафриканского государства должен пополниться четырьмя патрульными кораблями и таким же количеством дизельных подлодок.

Чтобы воспрепятствовать успехам экспорта российского вооружения, с августа 2017 года в США вступил в действие федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)). Документ обещает суровые экономические санкции странам, решившимся купить российскую боевую технику. Закон уже был использован в отношении Китая. Угрожал Вашингтон его применением Турции, Египту, Алжиру и другим государствам региона.

В феврале 2018-го Госдеп США отчитался, что благодаря введенным санкциям удалось сорвать сделки на покупку российских вооружений стоимостью более $3 млрд.

Семь папок

Уголовное дело против Ивана Сафронова было возбуждено 6 июля, однако в суд следователь принес семь прошитых и пронумерованных томов, рассказал «Известиям» адвокат Евгений Смирнов.

— С момента возбуждения дела прошли всего сутки, — сообщил он. — Наверное, это какие-то оперативно-разыскные материалы. Нам их никто не показывал, и мы их не видели, поэтому можем только предполагать, что там находится. Это говорит об объеме подготовки и времени, которое понадобилось спецслужбам, чтобы возбудить дело. Это явно делалось не месяц и не два. Скорее всего, разработка Ивана началась год назад или больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

По словам Евгения Смирнова, защитники до сих пор не понимают, в чем конкретно обвиняется Иван Сафронов. Он утверждает, что на суде адвокатам показали только постановление о возбуждении дела. Документы, которые обосновывают выдвинутые против Ивана подозрения, планируется представить в понедельник во второй половине дня, когда Ивану должны предъявить обвинение, отметил он.

При этом для проведения оперативно-разыскных действий возбуждение дела не является обязательным и единственным условием, пояснили «Известиям» представители спецслужб, знакомые с ходом таких мероприятий. ОРД могут начать после того, как станет известно о совершенном преступлении или его подготовке. В таком случае, уточнили источники «Известий», открывается оперативно-учетное дело. После этого оперативники наводят справки, собирают и анализируют информацию о человеке. Они могут, например, проводить беседы с гражданами, владеющими информацией о происходящем. Кроме того, законодательство позволяет спецслужбам вести наблюдение, прослушивать телефоны или просматривать почту, включая электронную.

Все полученные данные потом, как правило, и являются поводом для возбуждения дела. Скорее всего, именно эти папки видели в суде адвокаты, отметили источники «Известий». Причем к уголовному делу могут подшить далеко не все материалы, добытые в ходе ОРД. Некоторые данные могут предоставить на дальнейших этапах расследования, а какие-то материалы — послужить поводом для дальнейшей разработки по другим направлениям.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Ивану Сафронову в понедельник должны предъявить обвинение, после чего допросить в качестве обвиняемого. В частности, ему должны задать вопрос, согласен он с обвинением или нет. Кроме того, обвиняемого необходимо ознакомить с материалами уголовного дела или их частью. Только после этого прокурор передаст дело в суд, пояснили собеседники «Известий».

Но несмотря на то, что обвинения планируется предъявить в понедельник, процесс передачи дела может затянуться, отметили они. Например, в случае, если в рамках уже существующего дела возбудят другие, по которым Иван Сафронов может проходить в качестве подозреваемого или даже свидетеля. На их расследование также потребуется время.

Статья о государственной измене вменяется достаточно редко, отметил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Чаще всего под нее попадают госслужащие и ученые. Один из основных нюансов при рассмотрении таких дел — секретность, они рассматриваются на закрытых судебных заседаниях, рассказал он «Известиям».

— Конечно, на это есть причины, но всё зависит от обстоятельств, — сказал Иван Мельников. — Так как дело Ивана Сафронова вызвало большой общественный резонанс, я считаю, стоит по возможности сделать процесс максимально открытым. Если органы уверены, что человек осознанно передавал какие-то сведения и понимал, кому он их передает, нужны доказательства. Зачастую человек сам не понимает, как это происходит: шпионы действуют скрытно и вовлекают людей в свою деятельность так, что те сообщают сведения, не подозревая, что они могут повлиять на обороноспособность страны. Если у правоохранительных органов есть факты, они должны обнародовать их — тогда будет меньше вопросов. Кроме того, дело связано так или иначе с журналистом, и это очень тонкий момент. По закону журналист может собирать сведения, передавать их, открыто публиковать.

Всего дел по 275-й статье за всю истории России, по подсчетам эксперта, было около сотни. Оправдательных приговоров значительно меньше. В частности, в декабре 1999 года эколога Александра Никитина оправдали по делу об участии в публикации доклада о ядерных инцидентах на советском и российском флоте.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Лефортовского суда Москвы Источник изображения: iz.ru

Низший предел по этой статье предусматривает 12 лет лишения свободы, но в России есть практика вынесения приговора ниже его, отметила адвокат Светлана Гуревич. Здесь могут сыграть роль смягчающие обстоятельства: сотрудничество со следствием, раскаяние, сообщение дополнительных сведений, изобличение сообщников, тяжелое заболевание, наличие малолетних детей и так далее.

Статья 275 применяется исключительно к гражданам РФ, в чьих действиях были усмотрены признаки госизмены, пояснил «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Как правило, по ней привлекаются секретоносители, которые по каким-либо причинам представили иностранным гражданам, организациям или службам сведения, составляющие государственную тайну: человек, имеющий допуск и доступ к гостайне, не может случайно разгласить ее, в связи с чем преступление не может быть неумышленным или случайным.

Расследование дел по статье 275 УК РФ входит в исключительную подследственность ФСБ России. Как правило, возбуждению дела и задержанию предшествуют годы разработок и оперативно-разыскных мероприятий, рассказал юрист. Дела по данной статье возбуждаются очень редко — не чаще пары раз в год. Бывали случаи, когда подсудимые по этой статье пользовались правом на помилование. В частности, в 2017 году президент Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, привлеченную к уголовной ответственности именно по статье 275. В апреле 2008-го она сообщила грузинской полиции о российской военной технике, находившейся на границе с этой страной.

Над материалом работали Эльнар Байназаров, Ярослава Костенко, Павел Иванов, Федор Горбунов и Евгений Андреев

«Известия»