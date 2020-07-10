Боевики в Идлибе готовят провокацию с использованием отравляющего вещества - российские военные

Хмеймим. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Сирии заявили о подготовке незаконными вооруженными формированиями в провинции Идлиб провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в использовании химического оружия.

"По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от местного населения, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия", - заявил в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий на брифинге.

Он сказал, что, "по имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом".