"Эспер задирается". Глава Пентагона похвастался "сдерживанием" России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что заявление Эспера похоже на пиар.

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.

"За прошедший год министерство (обороны, – ред.) <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", – заявил Эспер.

Видео с его выступлением опубликовано на сайте ведомства.

В качестве примеров других успехов Эспер привел проведение или поддержку контртеррористических операций, в результате которых "с поля боя были устранены десятки ключевых террористов", а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.

Марк Эспер возглавил американское министерство обороны 23 июля прошлого года, до этого был министром армии США.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление Эспера.

"Надо отметить своеобразие подхода главы Пентагона к выполнению своих обязанностей. Складывается впечатление, что Эспер пытается задираться, а не защищать национальные интересы США. Он сам ведет довольно агрессивную риторику, подчеркивая превосходство Соединенных Штатов над Россией и другими государствами. Такая позиция больше говорит об агрессивности США по отношению к России, чем о "сдерживании" и "агрессивности" России, которую он пытается представить. При этом он порой высказывается о том, что Вооруженные силы РФ превосходят американские – им надо очень многое сделать для того, чтобы хотя бы догнать Россию. Так что нынешнее заявление больше рассчитано на пиар, чем на глубокие аналитические суждения", – сказал Андрей Кошкин.

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