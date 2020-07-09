"Эспер задирается". Глава Пентагона похвастался "сдерживанием" России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что заявление Эспера похоже на пиар.
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
"За прошедший год министерство (обороны, – ред.) <…> сдержало агрессивные действия, совершаемые странами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран, а также близких конкурентов России и Китая", – заявил Эспер.
Видео с его выступлением опубликовано на сайте ведомства.
В качестве примеров других успехов Эспер привел проведение или поддержку контртеррористических операций, в результате которых "с поля боя были устранены десятки ключевых террористов", а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
Марк Эспер возглавил американское министерство обороны 23 июля прошлого года, до этого был министром армии США.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление Эспера.
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