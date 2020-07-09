Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс

9 июля 2014 года с космодрома Плесецк проведен первый пуск новой российской легкой ракеты "Ангара-1.2ПП". Спустя полгода впервые стартовала тяжелая "Ангара-А5". Это были два первых и последних до сегодняшнего дня пуска "Ангары". Второй полет тяжелой машины переносился многократно и теперь планируется на осень 2020 года.

Почему "Ангара" не летает, сможет ли она конкурировать с ракетой Falcon 9 Илона Маска и настолько ли она дорогая, как об этом пишут, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу в преддверии шестой годовщины первого полета "Ангары" рассказал бывший генеральный директор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева (производитель ракеты-носителя) Владимир Нестеров, при котором изготовлены и стартовали две первые ракеты.

— Владимир Евгеньевич, недавно из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что себестоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей. Почему так дорого?

— Первая "Ангара" стоила 3,5 миллиарда рублей. В стоимость первой ракеты, которую мы запускали в 2014 году, собрали все затраты, связанные с первым запуском: замена приборов, экстренная доставка нужного оборудования, оплата внеурочного времени. В целом затраты вышли в два раза больше, чем реальная стоимость носителя. Есть очень жесткое понятие стоимости ракеты. Оно определяется нормо-часами. У "Ангары" этот показатель выше, чем у "Протона" в 1,7 раза. Когда "Протон" делали в штучных экземплярах, нормо-часы тоже были в два раза выше. После перехода на серийное производство нормо-часы упали в два раза. С "Ангарой" будет то же самое. Когда ее поставят на серийное производство, ровно в два раза снизятся нормо-часы. Большая серийность приведет к снижению стоимости, потому что накладные расходы за год будут распределяться на большее количество ракет.

Есть цена "Протона": 2,33 миллиарда рублей. Откуда взята стоимость "Ангары" в 7 миллиардов? Производственный цикл "Ангары-А5" — два года. Вторую "Ангару-А5" для продолжения летных испытаний делают седьмой год. Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза. Мне уже звонили из аппарата правительства, звонили из Роскосмоса… Я всем объясняю, что речь идет о расходах при неумелом производстве. При налаживании процесса стоимость будет ниже.

— То есть можно вполне верить тому же отчету Центра Хруничева, где говорится, что после переноса производства в Омск стоимость упадет до 4 миллиардов рублей за одну ракету?

— "Ангара" будет стоить 2,8-2,9 миллиарда рублей. Важно только соблюсти условия производства.

— Как вы объясните то, что Центр Хруничева изготовил ракету за 7 миллиардов рублей, а продает ее Минобороны, если судить по комментарию пресс-службы Роскосмоса, за 5 миллиардов рублей?

— Так не может быть. Будет изменение структуры цены или предприятие запишет себе эти 2 миллиарда рублей в убыток, а потом эти долги, скорее всего, будут прощены государством.

— Когда, по вашему мнению, состоится второй пуск тяжелой "Ангары"?

— В этом году никакого пуска не будет. Я очень хорошо знаю цикл подготовки. Закончить ракету, провести заключительные операции, отправить ее на космодром, провести работы на космодроме. В лучшем случае пуск состоится в 1-2 квартале следующего года.

— Почему вторую ракету делают так долго? Ведь первый пуск состоялся в 2014 году? Что помешало провести второй старт на следующий год?

— Для первого и второго пусков "Ангары" были изготовлены 11 УРМ-1 (Универсальный ракетный модуль используется на первой и второй ступенях, таких в тяжелой ракете используется пять. – Прим. ред.) и три УРМ-2 (Третья ступень "Ангары". — Прим. ред.). В результате чего была полностью подготовлена и отработана конструкторская и технологическая документация, которая позволяла уже в 2015 году осуществить производство для подготовки запуска "Ангары-А5" номер два. В результате некорректных кадровых решений предприятие было полностью развалено, а долговая нагрузка на Центр Хруничева выросла за три года с 30 миллиардов рублей, как мне известно, до 111 миллиардов рублей, как объявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Была уничтожена технологическая цепочка создания как "Ангары", так и частично "Протона".

— Если вторую ракету так долго делают, сроки создания третьей будут меньше? Сделают ее, как обещали, к 2021 году?

— Очень сильно сомневаюсь, хотя тропинка протоптана и сроки создания третьей тяжелой ракеты должны быть быстрее.

— Больной вопрос. "Ангара" не устарела на фоне ракеты Илона Маска?

— Двигатель первой ступени "Ангары" — РД-191. Это уникальный по своим характеристикам двигатель. Никто в мире никогда не делал и еще лет десять такого не сделает. РД-0124 на второй ступени. У него удельный импульс 359 единиц. Ни одному конструктору в мире, даже Илону Маску, такая цифра даже не снилась. Новейший и совершенно уникальнейший двигатель. Конструктивное совершенство "Ангары" чуть-чуть хуже, чем у Маска, но лучше, чем у всех остальных ракет. Система управления совершенно новая. Головной обтекатель сделан из композитов. Такой же использует Илон Маск и больше никто в мире. И то, он его сделал позже нас на пять лет. Уникальный стартовый комплекс, который позволяет запускать с одной точки три ракеты – легкую "Ангару-1.2", среднюю "Ангару-А3" и тяжелую "Ангару-А5". Это устаревший старт? Это лучший в мире комплекс. Я говорю как человек, который 48 лет занимается ракетами, который знает все про китайцев, индийцев, японцев, израильтян, иранцев, европейцев и американцев, я говорю, что "Ангара" — лучший в мире ракетно-космический комплекс. У него есть лишь только один крупный недостаток, по которому нас в своей ракете превзошел Маск, – возвращаемая первая ступень. Если бы в свое время на посту руководителя Федерального космического агентства остался Владимир Поповкин (руководил в 2011-2013 годах), я ему еще тогда предлагал начать решать проблему возвращаемой первой ступени как Grasshooper (Именно с этого Илон Маск начал решать проблемы возврата первой ступени. – Прим. ред.), поскольку чувствовал, что нас обойдут в этой технологии. Владимир Александрович был вынужден уйти с руководства Роскосмоса, что касается меня, то и меня притормозили.

— Каковы перспективы у "Ангары" и других российских ракет на международном рынке пусковых услуг?

— Все говорят о санкциях, низкой цене у Илона Маска, которые вытеснили нас с рынка запуска тяжелых ракет. Это не так. Я могу сказать совершенно четко, мы рынок запусков потеряли в силу некомпетентности тех людей, которые обязаны были им заниматься. При мне Центр Хруничева имел по восемь коммерческих запусков в год. Наше предприятие приносило стране более 700 миллионов долларов в год. За мое директорство мы принесли стране почти 4 миллиарда долларов. И когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике. Мы могли совершенно спокойно этот рынок сохранить. Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска. Ведь в 2014 году курс доллара вырос в два раза. Мы совершенно спокойно могли резко снизить цены и не дать Илону Маску забрать весь рынок. Тут просто чисто человеческая безобразная ошибка. Никогда в жизни американские ракеты не смогут быть дешевле российских, если российские сделаны правильно. Зарплата, стоимость материалов и все остальное в США намного дороже. Если наши ракеты сделаны правильно, у американцев нет шансов с нами конкурировать.

— Так мы сможем вернуть себе определенную долю на международном пусковом рынке с "Ангарой", новой ракетой "Союзом-5"?

— Я думаю, что "Союза-5" не будет в связи с тем, что он никому не нужен.

— А "Союз-СПГ" на метане?

— Я всеми руками за "Союз-СПГ". Есть неправильный "Союз-5", и есть правильный "Союз-СПГ". Только эта ракета опять нуждается в серьезных коррективах с точки зрения ее создания. Ее нужно делать абсолютно на новых технических принципах, чтобы мы могли обстоятельно и корректно конкурировать на мировом пусковом рынке. В обязательном порядке с возвращаемой ступенью, с композитными баками, использованием всех современных технических достижений.

— Возвращаясь к "Ангаре". Она может отвоевать у Маска часть рынка?

— "Ангара" однозначно отвоюет кусок от рынка при правильной стратегической линии ее производства и использования. Если не будет "Союза-5", "Союза-6", "Союза-7", сверхтяжелых носителей и много чего еще… В какой стране есть несколько легких носителей? В России. "Союз-2.1в", "Ангара", "Рокот". Мы богатая страна. В какой стране есть и будет несколько ракет среднего класса: "Союз-2", "Ангара-А3", "Союз-5" и "Союз-6"? "Ангара-А3" готова, там надо математику только поменять. Все работы обойдутся в 800 миллионов рублей. Зачем нам при этом "Союз-5"?

Вместо того, чтобы все силы кинуть на развитие орбитальной группировки, мы создаем новые ракеты.

— На прошлой неделе Роскосмос сообщил, что рассмотрит возможность создания ракеты "Ангара-А5" с многоразовой первой ступенью. Возможно ли такое?

— Многоразовую ракету нельзя сделать из одноразовой. Нужно делать многоразовую ракету с нуля. Там совершенно другие нагрузки. Это как беговые кроссовки сделать из охотничьих сапог.