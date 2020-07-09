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РИА Новости

Эксперт: США должны уже понять – России и Китаю нельзя диктовать условия

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

В Китае назвали требование США по переговорам о ядерном оружии попыткой военного доминирования. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позиции сторон.

Ядерный арсенал США значительно больше китайского, и Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Я хочу привести одну цифру. Ядерный арсенал США составляет около 5800-6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая. Это согласно данным, предоставленным международными известными аналитическими институтами", – цитирует его слова РИА Новости.

Фу Цун подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают об этом.

"США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие десять лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах – это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", – заявил дипломат.

При этом он отметил, что отказ Китая от участия в переговорах не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Москва, в свою очередь, выступает за пролонгирование договора без предварительных условий.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор по развитию фонда "Содействие технологиям 21 века" Иван Коновалов прокомментировал позиции сторон.

"США пользуются совершенно недозволенными методами. Сначала они пытались шантажировать Россию, и продолжают это делать – мол, договор будет продлен, если присоединится Китай. Почему Россия должна договариваться, если у США с Китаем прямая экономическая конфронтация, уже перерастающая в стратегическую? Кроме того, китайцы абсолютно правы, когда подозревают, что этот договор американцы используют, чтобы "пристегнуть" Китай к Соединенным Штатам через стратегические договоренности, и таким образом пытаться влиять на него. Но поскольку конфронтация нарастает, и Китай не намерен отступать, соответственно, китайцы на такой договор не пойдут. Либо они пойдут на договор, который предоставляет им доминирующее положение. Тогда на это не пойдут американцы", – сказал Иван Коновалов.

По его словам, ситуация будет оставаться неразрешимой, пока США не перестанут диктовать свои условия.

"Китаю и России нельзя диктовать условия, и в США это давно должны понять. Когда США прекратят диктовать с позиции силы и разговаривать "через губу" – высокомерно указывать кому и что делать, вот тогда какие-то договоренности могут возникнуть", – считает Иван Коновалов.
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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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