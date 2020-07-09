Эксперт: США должны уже понять – России и Китаю нельзя диктовать условия

В Китае назвали требование США по переговорам о ядерном оружии попыткой военного доминирования. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позиции сторон.
Ядерный арсенал США значительно больше китайского, и Вашингтон намерен увеличить этот разрыв, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"Я хочу привести одну цифру. Ядерный арсенал США составляет около 5800-6000 боеголовок, это в 20 раз больше размера ядерного арсенала Китая. Это согласно данным, предоставленным международными известными аналитическими институтами", – цитирует его слова РИА Новости.
Фу Цун подчеркнул, что Соединенные Штаты прекрасно знают об этом.
"США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие десять лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет. Просить Китай участвовать в так называемых трехсторонних переговорах – это не что иное, как предлог для того, чтобы развязать себе руки для получения военного доминирования", – заявил дипломат.
При этом он отметил, что отказ Китая от участия в переговорах не означает его выход из международного процесса ядерного разоружения.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о желании выработать новый трехсторонний документ между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Москва, в свою очередь, выступает за пролонгирование договора без предварительных условий.
В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор по развитию фонда "Содействие технологиям 21 века" Иван Коновалов прокомментировал позиции сторон.
По его словам, ситуация будет оставаться неразрешимой, пока США не перестанут диктовать свои условия.