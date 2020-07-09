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Интерфакс-АВН

Киев и Донбасс согласны на разминирование еще 13 участков территории - Грызлов

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Разведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Аверин

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Киев и Донбасс согласовали в ходе заседания Трёхсторонней контактной группы 13 участков для разминирования, сообщил журналистам полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.

"Киев и Донбасс смогли договориться о некоторых участках разминирования. К сожалению, из 20 запланированных участков согласовано только 13", - заявил полпред.

При этом он не назвал какие именно точки были согласованы в ходе заседания.

Также Грызлов отметил, что стороны договорились о гарантиях безопасности для создания инфраструктуры пропускных пунктов между подконтрольными ДНР/ЛНР территориями и территориями Донбасса, подконтрольной Киеву.

"Есть договоренность, что работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или ранее", - добавил он.

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Страны
Россия
Украина
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