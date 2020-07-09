Киев и Донбасс согласны на разминирование еще 13 участков территории - Грызлов

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Киев и Донбасс согласовали в ходе заседания Трёхсторонней контактной группы 13 участков для разминирования, сообщил журналистам полпред РФ в ТКГ Борис Грызлов.

"Киев и Донбасс смогли договориться о некоторых участках разминирования. К сожалению, из 20 запланированных участков согласовано только 13", - заявил полпред.

При этом он не назвал какие именно точки были согласованы в ходе заседания.

Также Грызлов отметил, что стороны договорились о гарантиях безопасности для создания инфраструктуры пропускных пунктов между подконтрольными ДНР/ЛНР территориями и территориями Донбасса, подконтрольной Киеву.

"Есть договоренность, что работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или ранее", - добавил он.