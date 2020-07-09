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Российская газета

Эксперты: Доля гражданской продукции в оборонке должна удвоиться

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Комплекс "Ангел"
Инженер НПО "Сплав" демонстрирует стационарный комплекс "Ангел".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса по ряду направлений диверсификации реализуется недостаточно. Такое заявление в среду на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии сделал курирующий в правительстве России оборонку вице-премьер Юрий Борисов.

"Как показывает анализ, по ряду направлений диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта продукции потенциал предприятий оборонки остается нереализованным в достаточной мере", - сказал Борисов. Вице-премьер отметил, что в ряде случаев речь идет о низком уровне исполнительской дисциплины.

Вице-премьер указал, что правительство РФ при непосредственном участии коллегии ВПК проводит системную работу, направленную на обеспечение безусловного выполнения поручений президента РФ по диверсификации оборонки. Речь идет о требовании по достижению доли производства высокотехнологичной гражданской продукции в структуре выпуска предприятий ОПК до 30 процентов к 2025 году и до 50 процентов - к 2030 году.

По данным Минпромторга России, по итогам 2019 года соответствующий показатель достиг уровня в 24,1 процента. "В целом здесь наблюдается положительная динамика, исходя из сложившегося тренда последних лет", - резюмировал вице-премьер.

В среду на заседании коллегии ВПК были представлены шесть новых проектов по выпуску предприятиями ОПК востребованной рынком гражданской продукции. Если брать отрасли, на производство продукции для которых могут переключиться оборонные предприятия, то это в первую очередь транспорт, связь, ТЭК и здравоохранение. К примеру, концерн "Калашников" уже выпускает широкую линейку беспилотных аппаратов в интересах гражданских эксплуатантов. Кроме того, на предприятии наладили производство винтовок для детского биатлона.

Разработчик и производитель реактивных систем залпового огня разработал автоматизированные диагностическо-лечебные комплексы "Ангел"

По словам экспертов, особенно перспективное направление для предприятий российского ОПК в рамках проведения диверсификации производства - сфера здравоохранения. К примеру, НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева - разработчик и производитель реактивных систем залпового огня - разработал автоматизированные диагностическо-лечебные комплексы "Ангел". Умная система сама контролирует состояние пациента, автоматизирует инвазивное введение лекарств, снимает кардиограмму и даже может сформировать алгоритм медикаментозного лечения.


Иван Петров

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