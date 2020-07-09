Торпедные стрельбы и глубинные бомбометания отработал в Баренцевом море Северный флот

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Противолодочные учения провели группировки кораблей Северного флота (СФ) в Баренцевом море, задействовались атомные субмарины, сообщила пресс-служба СФ в среду.

"На завершающем этапе учений моряки-противолодочники отработали практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Экипажами малых противолодочных кораблей (МПК) были выполнены глубинные бомбометания и торпедные стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

Экипажи атомных подводных лодок в свою очередь "отработали элемент скрытного маневрирования и выхода в атаку корабельной поисково-ударной группы с выполнением практических торпедных стрельб", отмечается в сообщении.

"На отдельных этапах учения экипажи МПК взаимодействовали с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО - самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27, которые также осуществляли поиск подводных лодок", - информирует СФ.

Учения прошли в рамках начавшегося накануне сбор-похода разнородных сил СФ. В нём общей сложности будут задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.