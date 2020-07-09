Российские IT-компании завершили испытания продукта для защиты информации от утечек

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Astra Linux и компания Zecurion объявили об успешном завершении испытаний на совместимость решения, предназначенного для защиты информации от утечек.

"Комплексные испытания продемонстрировали корректную работу решения для защиты информации от утечек Zecurion DLP под управлением операционных систем семейства Astra Linux. Была официально подтверждена полная совместимость продуктов и пригодность программного стека для применения на российских предприятиях", - сказано в сообщении ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс".

Zecurion DLP Linux Agent контролирует локальные и сетевые каналы, использование съёмных устройств, печать на принтерах, передачу данных с рабочих станций по сети и электронной почте. Решение позволяет создавать гибкие политики безопасности для съёмных носителей: можно не только запретить или разрешить использование USB-накопителей, но и установить ограничения, например, разрешить только просмотр данных. Управление политиками Linux-агентов происходит через единую консоль управления Zecurion, при этом политики универсальны и подходят как для Windows, так и для Linux-агентов, информирует пресс-служба.

Директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын отмечает, что "подтвержденная экспертными проверками совместимость операционных систем Astra Linux c такими современными сертифицированными DLP-системами как Zecurion - отличная новость для заказчиков, которым необходимо решить одновременно две задачи".

"Первая из них - обеспечение контроля за информационными потоками на предприятии в соответствии с актуальными индустриальными стандартами. Вторая - выполнение установленных регуляторами рынка требований в части безопасности информации. Данный программный стек теперь позволяет закрыть оба этих вопроса", - сказал Мылицын, которого цитирует пресс-служба.