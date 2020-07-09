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Военно-промышленный курьер

Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для решения тех задач, которые поставлены перед украинским военным флотом, в составе ВМС страны достаточно иметь восемь малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) проекта 58155.

Такое мнение в интервью одесскому изданию «Думская» высказал Командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. При этом он напомнил, что в боевом составе украинского флота уже находится 6 катеров этого типа.

Таким образом, выходит, что для того, чтобы украинские ВМС чувствовали себя уверенными в Черном море, в их состав нужно добавить еще два таких катера. По словам адмирала, с поставленной задачей военно-промышленный комплекс страны успешно справляется. Седьмой МБАК «Костополь» сейчас проходит государственные испытания, которые должны быть завершены до конца августа 2020 года.

«До конца года будет достроена еще одна единица - восьмая. Мы пока останавливаемся на восьми - это и количество, что нам необходимо», — заверил главком.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
58150 Гюрза
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1 комментарий
№1
09.07.2020 00:40
50 тонн, 28 узлов, вооружение эквивалентно двум БМП.
С 2014 года построено аж 6 штук,
два первых образца 4 года учили плавать.
Это серьезные достижения, ну, если бы речь шла, например, о Лихтенштейне или Мальте.
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