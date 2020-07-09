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Неуязвимый Т-90 - главный козырь армии Асада

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия продолжает насыщать армию Сирии новейшими танками Т-90.

На днях в порт Тартус пришел БДК «Саратов» класса «Тапир», который доставил войскам Асада два десятка бронированных машин. Кроме того на его борту находится другое современное вооружение.

По мнению экспертов, танки Т-90 предназначены для усиления сирийской армии, но и могут быть задействованы в наступательной операции в Идлибе и Алеппо. Предпосылки для такого варианта развития событий имеются достаточные, так как Анкара продолжает не выполнять условия российско-турецкого соглашения о создании зоны деэскалации в Идлибе и роспуска террористических группировок, блокирующих международное шоссе М-4.

Вместо этого Турция насыщает провинцию своими войсками и создает новые так называемые «наблюдательные» пункты, фактически оккупируя территорию северо-западной Сирии.

В последнее время на вооружении ВС САР, отмечает Free News, всё чаще появляются современные танки Т-90. Вероятно, это обусловлено тем, что они практически неуязвимы для противотанковых ракетных комплексов, находящихся на вооружении у боевиков. При попадании в боевую машину, экипаж остается невредимым, а танк не получает серьезных повреждений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
1171 Тапир
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