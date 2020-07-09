Advance (Хорватия): С-500 — эволюция неприкасаемости и первое поколение космической обороны

В свое время системы С-300 произвели революцию в ПВО и до сих пор они слывут неудержимыми. Потом появились С-400, передовые во всех отношениях системы, которые собрали самые восторженные отзывы. А с 2009 года российские инженеры работают над еще более мощным комплексом С-500, который называют «Прометей».

С-500 — система, над которой Россия работает, возможно, уже более полувека

Между США и Турцией все еще царят разногласия из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 (Вашингтон настаивает на том, чтобы Турция не принимала их на вооружение). Тем временем Россия уже давно, много лет, создает нечто еще более мощное и передовое…

В свое время системы С-300 произвели революцию в противовоздушной обороне и до сих пор слывут неудержимыми, хотя применяются они уже давно - с 1978 года (их разработали еще в 60-е в СССР). Потом появились С-400 (на вооружении российской армии они стоят с 2007 года), передовые во всех отношениях системы, воплотившие эволюцию концепции, которая собрала самые восторженные отзывы. Но и это еще не все. Вот уже много лет, а точнее с 2009 года, российские инженеры работают над новым, еще более мощным комплексом. Речь идет, разумеется, о С-500, который называют "Прометей".

В чем С-500 превзойдет С-400, и когда ожидается его завершение? Система С-500 уже готова и прошла испытания. Началось производство, однако пока С-500 не поступили на вооружение российской армии. Это произойдет в следующем году.

Некоторые важнейшие сведения раскрыл инженер, который работает над проектом С-500, Павел Созинов. Он рассказал, что поставить комплексы на вооружение российской армии планируется уже в 2021 году, а главное "усовершенствование" С-500 состоит в том, что зоной его действия будет не "этот мир", а космос. То есть система сможет поражать цели, которые находятся в нескольких сотнях километров над поверхностью Земли - там, где формально уже начинается космос.

Конечно, сам факт того, что С-500 разработан с подобным расчетом, предсказывает, где в будущем будут вестись войны - в космосе. Его главной целью будут гиперзвуковые ракеты, которые в будущем будут угрожать и с орбиты.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин заявил, что по своим техническим характеристикам С-500 является системой "первого поколения космической обороны". Суровикин также отметил, что С-500 не имеет мировых аналогов.

В задачи комплекса С-500 "Прометей", известного под названием 55Р6М "Триумфатор-М", входит уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, однако прежде всего он предназначен для поражения ракет средней дальности. Напомню, что после выхода США из ДРСМД в прошлом году началась новая гонка вооружений, и скоро "на сцене" может появиться новое оружие средней дальности.

Я еще раз коротко напомню о важности ДРСМД, который действовал с 1988 года до прошлого 2019 года (интересно, что решение США выйти из него принималось под сильным давлением бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона; и хотя он уже покинул свой пост, став врагом Трампа, не похоже, чтобы американский президент собирался обсуждать возобновление ДРСМД). Этот договор запрещал Соединенным Штатам и России, а точнее сначала СССР, применять ракеты средней дальности. Почему это столь важно? Потому что их дальность составляет от тысячи до трех тысяч километров, то есть их запрет гарантировал (или хотя бы давал надежду), что в будущем местом очередного конфликта не станет опять Европа.

После отказа от ДРСМД у США появилась возможность (самостоятельно или через НАТО) разместить ракеты средней дальности в Европе. Россияне отреагируют на это очень остро, так как, с российской точки зрения, подобные действия прямо угрожают их безопасности, а в конечном счете и жизни.

В связи с этим можно ожидать, что особое внимание будет уделяться способности С-500 уничтожать ракеты средней дальности, так как именно с ними, а также с космосом Россия связывает будущие угрозы.

Комплекс С-500 еще полностью не завершен, но уже проводились его испытания в 2018 и 2019 году. Судя по данным из открытых источников, сейчас ведется финальная доработка, чтобы система поступила на вооружение армии РФ уже в 2021 году.

Интересно, что хотя официально над С-500 работали с 2009 года, сама его "идея", вероятно, появилась намного раньше. Еще в 60-х годах, а точнее в 1968 году, в СССР велись разработки системы под названием С-500У, и помимо названия, с современным С-500 ее роднили схожие характеристики. Уже тогда задумывались о поражении целей на большой высоте. В итоге советская армия отказалась от проекта, запросив оружие, которое сможет уничтожать не только самолеты, но и ракеты малой дальности: так появился комплекс С-300. Тем не менее некоторые идеи, связанные с С-500, действительно зародились еще 50 лет назад.

Что же будет с предыдущей версией - С-400? Планируется, что С-500 будет "служить" параллельно с системами С-400, которые в ближайшем будущем должны заменить С-300. Первые образцы С-500 будут размещены в наиболее важных местах: под Москвой, а затем по всей центральной части России.

В планах также стояло создание модификации С-500 для российского флота. Ее собирались устанавливать на новых российских эсминцах типа "Лидер". Однако в апреле этого года Россия отказалась от строительства двух новых эсминцев типа "Лидер", вероятно, по экономическим причинам (постройка одного обошлась бы примерно в сто миллиардов рублей, то есть около 1,2 миллиардов евро).

По словам главы российской корпорации "Ростех" (российское государственное агентство по развитию, производству и экспорту передового технологического оборудования), производство С-500 началось приблизительно год назад (30 июня 2019 года).

По неофициальным данным, полученным от источников близких к американским спецслужбам, первые испытания С-500 прошли в мае 2018 года. Тогда была успешно поражена цель на расстоянии 482 километров (это на 80 километров больше предыдущего рекорда).

Что касается официальных цифр, то сообщается, что дальность С-500 достигает 600 километров. Комплекс сможет обнаруживать и одновременно уничтожать десять баллистических гиперзвуковых ракет. Помимо простых самолетов, система сможет эффективно бороться и с разными типами беспилотных летательных аппаратов. Конечно, особое внимание вызывают "космические" возможности С-500. По словам производителя, система сможет уничтожать даже низкоорбитальные спутники, а также другие угрозы, исходящие с орбиты Земли.

Усовершенствовали и скорость действия комплекса. Сообщается, что системе С-500 потребуется всего четыре секунды или меньше для обнаружения и поражения цели. Это более чем в два раза превосходит время "реагирования" ее предшественника - комплекса С-400, которому на то же требовалось десять секунд.

Собираются ли С-500 экспортировать? Возможно. Турция, которая закупила российские С-400, уже проявила интерес к С-500, хотя понятно, что поставки будут в значительной мере зависеть от политической ситуации (не станет сюрпризом, если в скором времени Турция попытается "решить проблему" С-400 в обмен на определенные американские преференции, такие как, скажем, поддержка ее внешнеполитических планов в Ливии).

Россия сегодня, несомненно, является лидирующей державой в том, что касается ракетных и зенитно-ракетных технологий. Как долго это продлится, покажет время. Но ясно одно: в будущем, причем не столь отдаленном, космос станет новым фронтом. К сожалению, это не означает, что тогда на Земле воцарится мир. Напротив, все, что "довели" до космоса и имеет военные цели, будет угрожать жизни на Земле.

Антун Роша (Antun Roša)