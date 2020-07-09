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Интерфакс-АВН

Арестованный советник главы "Роскосмоса" Сафронов не уволен - госкорпорация

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов остаётся сотрудником госкорпорации, заявил руководитель ее пресс-службы Владимир Устименко.

"Сафронов является сотрудником госкорпорации, поставим на этом точку", - сказал Устименко радиостанции "Говорит Москва".

Лефортовский суд Москвы 7 июля на два месяца арестовал Сафронова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сам Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

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Россия
США
Чехия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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