С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии многократно увеличили время практического применения БЛА

ЦАМТО, 8 июля. Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии в ходе учений и тренировок многократно увеличили время практического применения беспилотников.

Общий налет БЛА значительно возрос, составив свыше 500 часов и 30 тыс. км, что на 12 проц. выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Около 15 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Орлан", "Застава" и "Гранат", состоящих на вооружении российской военной базы в Абхазии, регулярно применяются военнослужащими на учениях.

БЛА оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение замаскированных целей в условиях горно-лесистой местности и прибрежной зоны Черного моря.

Беспилотные аппараты активно используются на различных тактических и командно-штабных учениях для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, оценки эффективности поражения целей.

Расчеты БЛА этого соединения ЮВО также привлекаются для контроля состояния специальных объектов и сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой военной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.