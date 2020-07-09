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Военно-промышленный курьер

Убьешь американца – поможешь Байдену

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Источник изображения: Фото: avesta-news.kz

В предвыборной гонке в США вновь разыгрывают русскую карту, теперь из афганской колоды

Предвыборная кампания возможного кандидата на пост президента всея Америки Джо Байдена неожиданных ходов не подразумевает. Все по шаблону: во всех бедах США виновен лично Трамп, осталось только составить подробный список этих бед. Неутомимому Джо ясно, что нынешнего обитателя Белого дома на пост привела Россия. Поэтому президент и закрывает глаза на проделки русских в Афганистане. Все по-взрослому – вначале статья в «Нью-Йорк таймс» о том, что спецслужбы РФ платят талибам за убийства военнослужащих контингента США, затем очередной наезд на г-на Трампа – он знал, но молчал.

Неделю назад, общаясь с представителями латиноамериканских стран, Байден посетовал, что враждебные действия России в отношении США уже отмечены и в Афганистане, мол, журналисты NYT даже назвали имя бизнесмена, путешествующего по маршруту Кабул – Москва – Кабул и по заданию российской разведки распределяющего финансовую помощь тем представителям «Талибана», кто промышляет отстрелом американских военных. Главный посыл Байдена – еще несколько месяцев назад американские спецслужбы проинформировали президента о русском спонсировании талибов, но тот никак не отреагировал.

Что Трамп? Трамп, не отходя от «Твиттера», обозвал статью заказухой и даже не стал указывать, чьей именно – мол, и так все ясно. Наш МИД обозвал оглашенную Байденом информацию чушью, но отметил – даже из-за такого фейка работать нашим дипломатам в США станет тяжелее. А мне вот вспомнилось почему-то, как россияне тихо гордились, когда только начинался скандал по поводу русского следа в избрании Дональда Трампа. Ну круто же – авторитарное государство играючи манипулирует общественным мнением самой главной демократии мира. Может, пора из-под спуда эту гордость как-то добавить к внешней политике РФ? Мы для США, по словам товарища Рейгана, были и остаемся империей зла. Мы враги. И вести себя надо с нами, как с врагами. В Штатах именно так строится политика относительно России. И самое время вспомнить Афганистан – тот, что начался для нас в 1979 году.

Идеолог холодной войны Збигнев Бжезинский в своих мемуарах отмечал: спецслужбы США сделали все возможное, чтобы заманить СССР в афганскую ловушку, разложив ситуацию в Кабуле так, что вторжение по сути стало неизбежным, то есть меньшим из возможных зол. Американцы преуспели, и как только ограниченный контингент советских войск пересек границу, врезали по СССР из всех идеологических, политических и экономических стволов. Бойкот Олимпиады-80, весьма болезненно воспринятый брежневским руководством, лишь вписался в общую систему давления на СССР. Бывший в то время у власти Джимми Картер ввел запрет на экспорт зерна в СССР, блокировал поставки высокотехнологичной продукции, свел к нулю все научные, культурные и экономические совместные проекты. Это, так сказать, официальная реакция США. Неофициальная принесла Союзу куда больше головной боли и стоила нашей армии огромных потерь – человеческих и моральных.

Операция по финансированию, вооружению и обучению афганских моджахедов, ныне известная как «Циклон», обошлась американским налогоплательщикам примерно в четыре миллиарда долларов. В Пакистане создали целую сеть учебных лагерей, где афганских «протестувальников» тщательно готовили к боевым действиям, обучая их наиболее эффективным приемам использования поставляемого Штатами и их союзниками оружия. В распоряжении моджахедов была самая актуальная разведывательная информация, более того – им поставлялось архисовременное снайперское снаряжение и ставилась задача не просто уничтожать «шурави», а охотиться за старшими офицерами и генералитетом. Да, публично вся эта деятельность американцами не освещалась, но для наших она секретом не была. А «Стингеры»? Едва появившись в арсеналах армии США, эти ПЗРК мигом оказались у моджахедов. Им их поставили больше тысячи и, говорят, после вывода из Афганистана советских войск неиспользованные то ли шесть, то ли семь сотен пытались выкупить. Торговля успешной не оказалась – за 55 миллионов долларов удалось купить лишь триста ПЗРК. Остальные, похоже, афганцы решили вернуть американским друзьям иным способом, но к началу американского вторжения в Афганистан они вряд ли сохранили боеспособность.

Афганистан лишь одна из страниц обширного списка недружественных, мягко говоря, действий США против СССР и России. Примеры найдутся в Сербии, Сирии, но самые вопиющие – в соседней нам Украине. Мне трудно представить дипломата Марию Захарову, раздающую печеньки в центре Мехико и разучивающую с антиамерикански настроенными мексиканцами «Венсеремос!». Мне трудно представить российскую агитацию среди огромной латиноамериканской диаспоры за возвращение исконных мексиканских Техаса и Калифорнии. Стесняемся мы. Так поступать некрасиво, мы это с детских лет помним. Американцы же считают красивым все, что идет, как они думают, на пользу их стране.

Может, хватит миндальничать? Мы для них официально враги, а они для нас партнеры. Просто мазохизм в государственном масштабе. Нас бьют, ничуть этого не стесняясь, а мы лишь утираемся.

У террористов есть хороший прием – где бы какая катастрофа ни стряслась, они с ходу приписывают ее себе. Ну так давайте «русский след» сделаем американской национальной идеей. «Да, это мы виноваты во всех американских бедах – и голубых тамошних взрастили, и чернокожих на белых науськивали. А нечего было Россию задирать», – скажет Сергей Лавров в ООН. И дружески улыбнется внезапно затихшему залу…


Артур Несвияжский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (838) за 7 июля 2020 года

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Страны
Афганистан
Мексика
Пакистан
Россия
Сербия
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США
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Лавров Сергей
Трамп Дональд
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2020-й год
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