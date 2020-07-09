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Интерфакс-АВН

Палата представителей американского Конгресса предлагает ряд ограничений на зарубежные траты Пентагона

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Фото : David B. Gleason

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в проекте военного бюджета на 2021 финансовый год предлагает ввести ряд запретов на финансирование зарубежных программ, в том числе на применение силы против Ирана, создание постоянных баз в Ираке и Афганистане, контроль над нефтедобывающими объектами в Сирии и Ираке.

В частности, в проекте документа говорится, что "ничто в настоящем законе не может быть истолковано как санкционирующее применение силы против Ирана".

"Запрещается финансирование создания постоянных баз в Афганистане или Ираке", "запрещается выделение средств для осуществления контроля Соединенных Штатов над любыми нефтяными ресурсами Ирака или Сирии", говорится в проекте бюджета.

Кроме того, в нем вводятся запреты на "ненужные испытания ядерного оружия", поставки истребителей F-35 в Турцию "для предотвращения раскрытия передовых американских технологий для российских ракетных комплексов (С-400 - ИФ)".

В целом военный бюджет, предложенный контролируемой демократами Палатой представителей, предусматривает выделение на цели обороны $694.6 млрд. Оно включает в себя базовое финансирование в размере $626,2 млрд, что на $3,5 млрд ниже запрошенного президентом Дональдом Трампом.

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