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Интерфакс-АВН

МО США, Японии и Австралии подтвердили готовность к взаимодействию в Индо-Тихоокеанском регионе - Пентагон

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Эсминец США "Джон Маккейн" патрулирует в Южно-Китайском море
Эсминец США "Джон Маккейн" патрулирует в Южно-Китайском море.
Источник изображения: © AP Photo, James Vazquez/U.S. Navy via AP

Министры обороны выразили озабоченность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали КНДР вернуться к переговорам

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США, Японии и Австралии подтвердили, что готовы продолжить сотрудничество в целях обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщил Пентагон по итогам состоявшейся виртуальной трехсторонней встречи.

"Министры вновь подтвердили свою совместную приверженность укреплению безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе в соответствии с их общими ценностями, давним союзом и тесным партнерством", - говорится в распространенном совместном заявлении.

В нем отмечается, что стороны наметили совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и преодолению ее последствий, согласились с необходимостью взаимопонимания в области "угрожающей обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе", и содействия активному трехстороннему оборонному сотрудничеству".

Министры заявили об "озабоченности" и "решительной оппозиции" милитаризации, применению силы и нарушению статус-кво в Южно-Китайском море, высказались за преодоление всеми заинтересованными сторонами разногласий путем переговоров и обеспечения свободы судоходства в этом районе мирового океана.

В заявлении подчеркивается, что стороны "также выразили свою глубокую озабоченность в связи с введением Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге".

В нем говорится, что министры также "выразили озабоченность в связи с заявлением Северной Кореи о том, что она больше не считает себя связанной мораторием на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет".

Главы военных ведомств трех стран призвали Северную Корею вернуться за стол переговоров и прекратить действия, которые усиливают напряженность и подрывают региональную стабильность, "предпринять четкие шаги для достижения полного, поддающегося проверке и необратимого демонтажа ее программ разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

В то же время они подтвердили свою приверженность соблюдению санкций против Северной Кореи.

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Австpалия
Китай
КНДР
США
Япония
Проекты
Ядерный щит
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