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ТАСС

NASA и Boeing подготовили 80 рекомендаций после анализа первого полета корабля Starliner

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Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Как ожидается, новый испытательный полет корабля может состояться осенью нынешнего года

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Группа экспертов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing завершила изучение всех аспектов испытательного полета корабля Starliner без экипажа, который не смог пристыковаться в декабре к Международной космической станции из-за технической проблемы, и подготовила 80 рекомендаций. Об этом сообщило во вторник NASA на своем сайте.

"NASA и Boeing провели огромную работу, оценив все вопросы, связанные с непилотируемым полетом корабля, - заявил помощник директора NASA Стив Джарсек. - Все, что мы выяснили, поможет нам более успешно осуществлять разработку и испытания Starliner.

В частности, 21 рекомендация касается процесса испытаний узлов корабля, 10 рекомендаций имеют отношение к проверке компьютерных программ, в 35 рекомендациях речь идет об изменениях бортовой документации, семь рекомендаций касаются системы определения полетного времени и еще семь - организационных изменений.

Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет. Впервые он был запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок была отменена. Одной из причин был признан сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю.

Как ожидается, новый испытательный полет корабля может состояться осенью нынешнего года.

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Продукция
Atlas V
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Boeing
NASA
Проекты
ИТ
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