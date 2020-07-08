США нашли покупателя для V-22В Osprey, который поможет бороться с Китаем

Источник изображения: Twitter / U.S. Pacific Fleet, US CENTCOM

США расширяют поставки конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey за рубеж. На днях Государственный департамент США одобрил продажу 8 конвертопланов в Индонезию. Стоимость контракта составил примерно 2 млрд долларов.

Зачем Индонезии конвертопланы

Индонезия станет вторым после Японии покупателем американских конвертопланов. Решение о приобретении конвертопланов для нужд Сухопутных сил самообороны Японии было принято Токио еще в 2014 году, а в 2015 году одобрено американским руководством. Теперь по пути Японии пошла Индонезия – другое крупное островное государство Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для Индонезии, учитывая ее географическую специфику, конвертопланы действительно являются стоящим приобретением, поэтому индонезийское руководство и не пожалело 2 млрд долларов на покупку Bell Boeing V-22В Osprey. Возможность вертикального взлета и приземления, способность выдерживать большую нагрузку очень ценны для индонезийских условий: на 17 тысячах островов, из которых состоит это государство, такой вид воздушного транспорта является оптимальным.

В мирное время Индонезия будет использовать конвертопланы прежде всего для аварийно-спасательных операций в условиях стихийных бедствий, которые в стране происходят довольно часто.

Источник изображения: Twitter / U.S. Pacific Fleet, US CENTCOM

Сержант морской пехоты США стреляет из пулемета с конвертоплана MV-22B Osprey

Кроме того, индонезийское руководство рассчитывает применять V-22В Osprey для борьбы с радикальными группировками, которые терроризируют страну не первое десятилетие. Как известно, в Юго-Восточной Азии, как и на Ближнем Востоке, наблюдается всплеск террористической активности местных филиалов «Аль-Каиды» (запрещена в Российской Федерации).

Для контртеррористических операций индонезийской армии конвертопланы подходят как нельзя лучше, так как позволяют оперативно перебрасывать подразделения коммандос к месту назначения. Учитывая, что боевики часто перемещаются между мелкими островами, где в джунглях оборудуют свои базы, использование обычной авиации для контртеррористических операций в Индонезии представляется более сложной задачей.

Какую выгоду получают США от продажи V-22В Osprey

Поскольку Индонезия является давним стратегическим партнером США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Вашингтоне также были заинтересованы в укреплении обороноспособности индонезийского государства. И дело тут не только в совместном решении задач по борьбе с терроризмом в Юго-Восточной Азии, но и в противостоянии Китаю. США пытаются сформировать «антикитайский» пояс вокруг Поднебесной, коалицию, которая бы включала большую часть государств региона, от Японии и КНДР до Индонезии и даже Вьетнама, у которого с Китаем давние неприязненные отношения.

Если ситуация в Южно-Китайском море серьезно дестабилизируется, то США смогут задействовать военную инфраструктуру своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Географическое положение Индонезии в данном ключе и так является очень выгодным, а появление у страны собственных конвертопланов при необходимости значительно облегчает решение многих боевых задач на островах Южно-Китайского моря.

Источник изображения: Twitter / U.S. Pacific Fleet, US CENTCOM

Конвертопланы Сил самообороны Японии

Еще одна несомненная выгода США от поставки конвертопланов в Индонезию – экономическая: компания Boeing будет наращивать производство Osprey, поставляя конвертопланы не только американским ВВС, ВМС и Корпусу морской пехоты, но и иностранным армиям. Япония, Индонезия, а следующими на очереди могут оказаться и другие союзники США, включая, к примеру, богатые нефтяные монархии Персидского залива.

Но поскольку V-22 остается очень дорогой техникой, их приобретение будет не по карману большинству государств. Автор The Drive Тайлер Роговей считает, что в арабских монархиях, где грани между государством и бизнесом часто весьма размыты, конвертопланы смогут использовать и в гражданских целях, как быстрый, безопасный и качественный транспорт для перемещения королей и принцев из дворцов на яхты, и так далее.