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Интерфакс-АВН

Задержание Сафронова, подозреваемого в госизмене, не связано с его журналистской деятельностью - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Кремль не располагает деталями дела, в рамках которого задержан Сафронов, но отмечает, что контрразведка РФ работает качественно

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Задержание советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он обвиняется в статье по госизмене - в передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Сафронов", - сказал Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что Сафронов действительно талантливый журналист. "Он освещал работу правительства, работал в президентском пуле, и действительно мы знаем все его материалы, они отличались глубокой экспертизой и т.д. Мы знаем, что в последние месяцы Иван уже прекратил заниматься журналистской деятельностью и перешел на другую работу", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил: "К сожалению, такие обвинения озвучены, мы знаем, что у наших контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно".

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Россия
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Роскосмос
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