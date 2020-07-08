Минобороны Нидерландов ожидает прибытия в середине июля на авиабазу "Леуварден" двух истребителей F-35A

ЦАМТО, 7 июля. По информации Минобороны Нидерландов, на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия) завершаются летные испытания двух истребителей F-35A "Лайтнинг-2", предназначенных для ВВС страны.

Процесс поставки был несколько осложнен в связи с закрытием границ из-за пандемии COVID-19 и невозможностью своевременного прибытия летчиков-испытателей из США. Как ожидается, оба самолета прибудут на авиабазу "Леуварден" после завершения испытаний в середине июля.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Нидерландов в сентябре 2013 года приняло решение приобрести не менее 37 истребителей F-35A "Лайтнниг-2" с обычным взлетом и посадкой для замены состоящих на вооружении F-16 "Файтинг Фалкон". Парламент страны одобрил выбор правительства в ноябре 2013 года. F-35 заменят F-16, которые эксплуатируются с 1979 года. Первые 2 испытательных самолета F-35A были переданы ВВС Нидерландов в 2012-2013 гг.

Парламент Нидерландов одобрил заказ первой производственной партии из 8 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в конце февраля 2015 года. В июне 2016 года была одобрена закупка еще 24 самолетов, которые будут поставлены в течение 2020-2022 гг. Поставку оставшихся трех самолетов одобрили в 2018 году.

Первым боевым подразделением, оснащенным F-35А "Лайтнинг-2", станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на а/б "Леуварден".

В октябре 2019 года Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Барбара Виссер уведомила палату представителей страны о намерении Министерства обороны закупить 9 дополнительных F-35 "Лайтнинг-2". Ориентировочная стоимость закупки оценивается в 1,016 млрд. евро. Предполагается, что общая стоимость 46 самолетов составит около 5 млрд. евро (5,6 млрд. долл.).

Первый серийный F-35A "Лайтнинг-2" прибыл на авиабазу "Леуварден" 31 октября 2019 года, совершив перелет с предприятия в Италии, где он был собран. Ранее Министерству обороны Нидерландов уже были переданы 8 самолетов F-35 собранных на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте. Они размещены в США и используются для подготовки пилотов и проведения испытаний.