Турецкие системы ПВО в Ливии уничтожены – угрожают «возмездием»

Турция возмущена нападением на авиабазу «Аль-Ватия» в Ливии в конце прошлой недели, которую в мае формирования поддерживаемого Анкарой Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем отбили у Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

На военном объекте, расположенном в 140 километрах к югу от Триполи, в результате атаки были уничтожены турецкие системы противовоздушной обороны. Официальные лица в Анкаре предупреждают, что это, скорее всего, приведёт к эскалации конфликта в североафриканской стране, пишет издание Middle East Eye (MEE).

Хотя Турция до сегодняшнего дня открыто не обвинила какую-либо сторону в авианалёте на «Аль-Ватию», через свои источники в Ливии, прежде всего в лице представителей ПНС, делаются прозрачные намёки на то, что за ударами стоят две внешние силы, поддерживающие ЛНА. Это Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Согласно данной версии, удары были нанесены многоцелевыми истребителями Mirage французского производства, «принадлежащими ОАЭ» и взлетевшими на боевое задание с «базы в Египте».

«Единственное, что я могу сказать, это то что, кто бы ни сделал это, он сделал большую ошибку», — сказал в беседе с MEE турецкий чиновник, «знакомый с проблемой». «Будет возмездие», — добавил он.

В качестве объекта «возмездия», полагают некоторые протурецкие комментаторы, может быть выбрана авиабаза «Джуфра», расположенная в 300 км к югу от портового города Сирт. Именно на Сирт и «Джуфру» в последнее время нацелились формирования ПНС и турецкий военный контингент в Ливии.

Ранее поступала информация о том, что турецкие военные разместили на базе «Аль-Ватия» зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk американского производства. Если верить источникам MEE, они стали основной мишенью для «враждебной авиации».