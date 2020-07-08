Business Insider: Жители села в России окажутся в опасной зоне из-за испытаний ракеты «Буревестник»

Источник изображения: сайт администрации Северодвинска

Военные работы под Северодвинском могут представлять опасность для жителей села Нёнокса Архангельской области. Поэтому их предупредили, что с шести часов утра 7 июля до шести вечера 8 июля лучше покинуть этот населенный пункт.

Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Северодвинска.

Телефонограмма с просьбой организовать для желающих выехать нёнокшан транспортные средства отправлена начальнику Нёнокского территориального отдела Валерию Машенкову. По его словам, 7 июля в 5:00 от улицы 40 лет Победы, 11 будут отправляться пять автобусов. Столько же транспортных средств будет организовано в посёлке Сопка.

Неподалеку от села Нёнокса на побережье Белого моря находится полигон Военно-морского флота РФ, где научный центр, как утверждается, будет проводить работы. В этом месте проходят испытания практически всех видов ракет, поступающих на вооружение ВМФ России.

Журналисты американского издания Business Insider предполагают, что на полигоне пройдут испытания крылатой ядерной ракеты «Буревестник», из-за чего жители Нёноксы и окажутся в опасной зоне. В прошлом году во время подобных работ произошла авария, в результате которой погибло пять сотрудников ядерного центра и двое военных. Помимо этого, произошел выброс радиации. Американцы утверждают, что это были неудачные испытания «Буревестника».

Сейчас на время проведения работ на полигоне жителям населенного пункта предлагают покинуть свои дома и выехать за пределы села на бесплатно предоставленных автобусах. О создании временных пунктов размещения или компенсациях за причиненные неудобства на данный момент ничего не известно.