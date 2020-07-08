Войти
Интерфакс-АВН

КНДР не намерены вести переговоры с США - ЦТАК

74
0
0
Пхеньян. Архивное фото
Пхеньян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Гонконг. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Власти Северной Кореи в очередной раз подтвердили нежелание вести переговоры с США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), со ссылкой на главу департамента МИД КНДР по делам США Квон Чон Гына.

"Недвусмысленно заявляем еще раз: "Мы не намерены встречаться лицом к лицу с США", - говорится в заявлении Квон Чон Гына.

В нем отмечается, что недавно первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи четко обозначила позицию, что Пхеньян не видит необходимости в переговорах на высшем уровне с Вашингтоном.

Однако, замечают в КНДР, власти Южной Кореи по-прежнему заявляют, что намерены стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном. "Время покажет, увенчаются ли их усилия успехом, или они будут только терпеть убытки и насмешки", - заявляют в Северной Корее.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян не видят необходимости встречаться с представителями США для переговоров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Похожие новости
24.07.2015
СМИ: КНДР может осуществить запуск нового спутника до октября
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
08.12.2011
Южная Корея закупит крылатые ракеты с технологией "стелс"
28.01.2011
Расходы на оборону КНДР в 15 раз превышают официально объявленные данные
07.11.2008
США ввели санкции против российского экспортера в ответ на поставки вооружений в Иран - газета
29.10.2008
Ракетная программа КНДР создана в ответ на угрозы США и направлена против этой страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.07 00:57
  • 4
"Будет много потерь": Украина готовится воевать с Россией
  • 08.07 00:42
  • 1
<title>Украина взяла в заложники польские МиГ-29</title>
  • 07.07 23:27
  • 5
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 07.07 23:06
  • 14
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 07.07 21:34
  • 1
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 07.07 21:21
  • 50
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 07.07 21:07
  • 27
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 07.07 21:06
  • 5
Американских подводников подставила женщина
  • 07.07 20:51
  • 3
Индия срочно нацелилась на МиГ
  • 07.07 20:49
  • 3
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 07.07 20:44
  • 2
Хафтар наносит ответный удар: турецкие комплексы ПВО уничтожили в Ливии
  • 07.07 20:44
  • 80
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 07.07 19:07
  • 71
По гитлеровским лекалам
  • 07.07 18:55
  • 2
Монголия может стать членом ОДКБ
  • 07.07 13:41
  • 3
ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу