Создание в США аналога ракетных двигателей РД-180 может лишить Россию внешнего рынка в космической сфере - эксперт

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Создание в США ракетного двигателя BE-4, аналогичного российскому РД-180, который используется американцами для вывода на орбиту своих спутников, негативно скажется на позициях "Роскосмоса" на внешнем рынке, считает эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Мы уже потеряли рынок запусков на Протонах спутников на геостационарную орбиту, у нас нет контрактов, и не предвидится. Это было процентов 40 наших зарубежных доходов. Потом мы потеряли рынок пилотируемых запусков на МКС, контрактов дальнейших тоже нет, мы подписываем последний, по всей видимости. Это еще процентов 40. И вот последний удар, это процентов 10, наверно - потеря продаж двигателей РД-180", - сказал в воскресенье "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

По словам эксперта, российская космическая отрасль потеряла значительную часть внешних продаж за последние годы, и в настоящее время "Роскосмос" сконцентрирован на внутреннем рынке. По словам Моисеева, у России остались лишь незначительные контракты, составлявшие меньшую часть всей прибыли.

"Сейчас поставки еще идут, но это, по всей видимости, последние. От них (от американской стороны - ИФ) зависит, будут ли они еще заказывать, или нет. Для нас это очень выгодно, но решение не за нами", - отметил эксперт.

По словам Моисеева, наличие у США большого запаса российских двигателей уменьшает шансы подписания нового контракта. При этом он отметил, что первая поставка двигателя BE-4 является скорее демонстрационной и не является неожиданностью.

"Нам вывезли и показали этот двигатель. А так это всё было известно и ожидалось задолго. Проблемы с поставками РД-180 были обозначены в 2013 году, когда было объявлено, что мы можем прекратить поставки этого двигателя, если их будут использовать для военных нагрузок. Это принудило американцев заняться разработкой собственного аналога", - заявил эксперт.

4 июля американская компания United Launch Alliance (ULA) сообщила о получении первого тестового ракетного двигателя BE-4. Его разработка ведется с 2014 года в целях прекращения зависимости запусков американских ракет от российских двигателей. Двигателями BE-4 планируется оснащать ракеты-носители большой грузоподъемности Vulcan - преемников ракеты-носителя Atlas-5, на которых использовались российские РД-180.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что готов обсуждать с ULA продолжение поставок российских ракетных двигателей РД-180 для ракет Atlas.

"Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы продолжать его. Я подтверждаю наше приглашение посетить Москву для переговоров. С уважением к вам и вашей компании", - сообщил Рогозин в твиттере.

Двигатели РД-180 для ULA производит российское "НПО Энергомаш". Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.