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Военное обозрение

Россия уверена, что Турция не продаст С-400 в США: в китайском Sohu приведены доводы

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Источник изображения: topwar.ru

В китайском издании Sohu вышел материал, в котором автор рассуждает об инициативе одного из американских сенаторов по поводу возможного выкупа российских комплексов С-400 «Триумф» у Турции. Напомним, что ранее российские ответственные лица отмечали, что такая перепродажа невозможна, и что Россия может ввести санкции.

Автор в китайском «Соху» Ч.Чанфэн пишет, что «Россия так уверена в том, что Турция не перепродаст приобретённые С-400 американцам». И далее пытается разобраться, откуда у России такая уверенность.

Автор пишет, что российские специалисты обучают турецких военнослужащих эксплуатации зенитного ракетного комплекса – на территории Турции.

И Турция попадает в странную ситуацию – либо, продавая С-400 американцам, бросать дело, не доведя обучение своих военнослужащих до конца, либо доводить учебный курс до логического завершения и уже после продавать ЗРК С-400 американцам. Оба этих варианта выглядят нелепо в первую очередь для самой Турции.

Мало того, нет никакой гарантии для Анкары в том, что США «удовлетворятся» одним требованием. Если Реджеп Эрдоган пойдёт на уступки в отношении С-400, то давление на него со стороны США будет только нарастать, вдобавок отношения с Россией сведутся совсем на другой уровень - куда более низкий.

А учитывая тот факт, что всего несколько лет назад Эрдоган мог стать жертвой поддержанного США госпереворота, причём помогла Эрдогану тогда именно Россия, президент Турции явно не испытывает большого доверия к Соединённым Штатам.

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С-400 Триумф
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Эрдоган Реджеп
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