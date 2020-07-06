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Интерфакс-АВН

Ракета Electron американской компании Rocket Lab не смогла выйти на орбиту из-за отказа второй ступени

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Ракета-носитель Electron
Ракета-носитель Electron.
Источник изображения: © EPA/ROCKET LAB

Вашингтон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета Electron, запущенная в воскресенье по московскому времени на орбиту с семью малыми космическими аппаратами, не смогла выйти на орбиту из-за неполадок в работе второй ступени носителя, сообщила американская компания-разработчик Rocket Lab.

Видео, которое транслировалось с ракеты, оборвалось через 5 минут 41 секунду после старта, когда уже работала вторая ступень ракеты-носителя и она находилась на высоте 194,8 км.

По имеющимся данным, все семь спутников должны были упасть на Землю.

"После успешного запуска у нас возникла проблема по пути на орбиту, которая привела к потере ракеты и, к сожалению, полезного груза, - заявил Питер Бек, основатель и генеральный директор компании Rocket Lab. - Мы приносим глубокие извинения нашим клиентам, чьи спутники были на ракете".

Он сказал, что причины аварии устанавливаются.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с миссией, получившей название Pics Or It Didn't Happen, был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 21:19 UTC в субботу (00:19 мск в воскресенье).

Ракета должна была вывести на круговую околоземную орбиту высотой 500 км спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли с помощью широкоугольных камер высокого разрешения, пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования Земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения компании Planet Labs, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от 4,9 до 6,6 млн долларов, что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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