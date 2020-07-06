Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны

Они помогут избавиться от "мины замедленного действия", заложенной в конституциях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 годов

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что принятые поправки в Основной закон страны помогут избавиться от "мины замедленного действия", которая была заложена в конституциях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 годов.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого приводится на сайте вести.ру, Путин напомнил, что эта мина замедленного действия "была заложена еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях".

По его словам, в союзном договоре 1922 года был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

"Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё", - считает президент.

Путин отметил, что Сталин придерживался другой точки зрения: "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии, никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось".

"В конечном итоге, была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года", - отметил глава государства, добавив, что затем эти положения "начали кочевать из конституции в конституцию советского периода, но не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

Он также напомнил, что в Конституции 1977 года "было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть", она стала стержнем государственной системы и связала свои групповые интересы с интересами всей страны, поэтому, по словам президента, когда партия "сама по себе без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна".

"Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать", - заявил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что считает абсолютно правильным принятие поправок к действующей Конституции. "Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - сказал президент.

В частности, речь и о поправках, связанных с нерушимостью границ. "Следующий момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов. Вот это вот сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - сказал Путин. Кроме того, в поправках есть и другие моменты, связанные с суверенитетом страны.