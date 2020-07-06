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Интерфакс-АВН

Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Они помогут избавиться от "мины замедленного действия", заложенной в конституциях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 годов

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает, что принятые поправки в Основной закон страны помогут избавиться от "мины замедленного действия", которая была заложена в конституциях Советского Союза 1924, 1936 и 1977 годов.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого приводится на сайте вести.ру, Путин напомнил, что эта мина замедленного действия "была заложена еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях".

По его словам, в союзном договоре 1922 года был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства.

"Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то, шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из неё", - считает президент.

Путин отметил, что Сталин придерживался другой точки зрения: "говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии, никакого выхода из состава Советского Союза не предусматривалось".

"В конечном итоге, была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года", - отметил глава государства, добавив, что затем эти положения "начали кочевать из конституции в конституцию советского периода, но не было прописано процедуры выхода из состава Союза".

Он также напомнил, что в Конституции 1977 года "было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть", она стала стержнем государственной системы и связала свои групповые интересы с интересами всей страны, поэтому, по словам президента, когда партия "сама по себе без всяких внешних ударов начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна".

"Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать", - заявил Путин.

В связи с этим он подчеркнул, что считает абсолютно правильным принятие поправок к действующей Конституции. "Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", - сказал президент.

В частности, речь и о поправках, связанных с нерушимостью границ. "Следующий момент, связанный с нерушимостью наших границ и нашей территории, с невозможностью отторжения наших территорий. Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов. Вот это вот сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы", - сказал Путин. Кроме того, в поправках есть и другие моменты, связанные с суверенитетом страны.

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8 комментариев
№1
06.07.2020 10:02
Ленин собирал страну из осколков, растаскиваемых капиталистами. Этнический национализм это инструмент для капиталистов. Быть царьком в своём "княжестве" капиталисту лучше, чем подчинённым губернатором в большой стране.
Перед Сталиным уже не было задачи собирать страну. У него была другая задача. Потому и стратегии разные.

А вот Путин как раз заложил мину под РФ. Сделал её "контрольный в голову". Показал всем, что на Конституцию можно наплевать и подтереться. В любой момент правящая верхушка может внести любые поправки, Устроив шоу со словом "голосование" в названии.
+3
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№2
06.07.2020 10:08
А как к мине, относится более 20 млн. ГРАЖДАН России за чертой бедности, реформа здравоохранения провальная и бездарная, а так же пенсионная реформа, на неё референдума не хватило, зато хватило на конституцию. А как к мине относится провалы в экономик, социальное неравенство, соотношение бедных и богатых одно из самых больших в мире, неравенство в области права и уголовного законодательств. Как к мине относится не выполненные обещания 2008 года, 2012 года. Как к мине относится кадровый состав, министры, губернаторы воруют, коррупция, кумовство и многое другое. Прежде чем говорить о чужих минах, свои разминируйте.
+2
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№3
06.07.2020 10:44
Редиски -красные снаружи навальнисты-зюганисты и белые снутри(по Сталину) самый опасный народ России, непонятно для кого и для чего зовут всех самоубиться. При это как слепые икотята не видят, что США создали вирус-19 и зачморят всех конкурентов до состояния полусмерти и нищеты.
В.В.Путин знает, что ожидается карантин-2 примерно на полгода с пособиями и госсодержанием всех и вся. По другому никак. И вот эта редисочная кодла хочет взять вверх.
Секта есть такая в России, не припомню, короче тысячи массово убиваются семьями.
-2
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№4
06.07.2020 13:00
Цитата, ЗНШ сообщ. №3
В.В.Путин знает, что ожидается карантин-2 примерно на полгода с пособиями и госсодержанием всех и вся. По другому никак.

Не готов обсуждать хоть что-то по конституции, уже хотя бы просто потому, что всё состоялось и все прения далее - просто песок.

Но, вот в этой короткой фразе я увидел для себя так много нового, что не могу пройти мимо.

Начнем по порядку:
  1. Откуда Путин знает, что будет новый вирус? Он вирусолог? Он врач или академик мед наук + аналитик?
  2. Почему на пол года, почему и откуда вообще новый срок?
  3. Господдержка всех и вся и по другому нельзя - это типа, то, что только что было просто сон, когда куча без какой-либо господдержки? Или таки оказывается по другому можно?

И если даже всё, что Вы написали, вдруг, при каком то стечение обстоятельств, совпадет, то как это связано с конституцией?

Вы уважаемый, Путину и власти подножку то своими сказками в куче постов не подставляйте, он, как и власть итак среди народа уже на обе ноги хромают, и ему такие вот помощники то сейчас вряд ли нужны. Я понимаю, что Вы не со зла, а даже наверное наоборот, но блин, почему так "хотели как лучше, а получилось как всегда"
0
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№5
06.07.2020 13:26
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
он, как и власть итак среди народа уже на обе ноги хромают,

Хромота бывает полезная. Татария своими нацзюганистами больше всех хромала, в итоге вчера скоростную ж.д. переиграли на Питер. Хотели им потрафить, чтоб меньше бузили местные под видом (я за все хорошее и против всего плохого), но решили учесть, что пассажирский поток шибко мал на Казань, нынешние вполне справляются. На очереди автодорога на ЕС-Пекин.
0
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№6
06.07.2020 14:31
Вы себя читаете?
Сначала
Цитата, ЗНШ сообщ. №5
Татария своими нацзюганистами больше всех хромала, в итоге вчера скоростную ж.д. переиграли на Питер.
Потом
Цитата, ЗНШ сообщ. №5
но решили учесть, что пассажирский поток шибко мал на Казань
Не кажется, что у кого-то реально мозг включился и здравый смысл победил?
0
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№7
06.07.2020 18:48
VK
Цитата, VK сообщ. №1
А вот Путин как раз заложил мину под РФ. Сделал её "контрольный в голову". Показал всем, что на Конституцию можно наплевать и подтереться. В любой момент правящая верхушка может внести любые поправки, Устроив шоу со словом "голосование" в названии.
Бла-бла-бла - пустозвонство. Никакой конкретики ведь нет в ваших словах. Правильно он сделал. Было у нас главенство международных законов над российскими и это позволяло экономическому блоку правительства РФ (Набиуллина, Силуанов) исполнять инструкции МВФ - поддерживать доллар и экономику США, хозяев МВФ - западных либеральных банкиров-финансистов-глобалистов, ну и себя, конечно, тоже, но не работать во благо России. В конце 14-го года Набиуллина обвалила рубль более, чем вдвое ради поддержки доллара и вскоре получила на западе награду - стала лучшим главой центробанков в мире. Сейчас рубль по нестабильности второй в мире после мексиканского песо, а по конституции же она обязана держать рубль стабильным, но это не либерально, не по западному, не по инструкциям МВФ - они имеют приоритет!

Цитата, VK сообщ. №1
Ленин собирал страну из осколков, растаскиваемых капиталистами. Этнический национализм это инструмент для капиталистов. Быть царьком в своём "княжестве" капиталисту лучше, чем подчинённым губернатором в большой стране.
Перед Сталиным уже не было задачи собирать страну. У него была другая задача. Потому и стратегии разные.
Вообще-то, времена меняются - вы не знали? По факту из-за этого распался СССР и были потуги развалить РФ, Чечня уже даже фактически отделилась, всё шло по сценарию из вашингтонского обкома, согласно которому Россию следовало и дальше разделить на несколько отдельных стран, которые ничего из себя не представляли бы ни в экономическом, ни в технологическом, ни в научном, ни в промышленном, ни в военном, ни в политическом смысле, но были бы сырьевым придатком Запада, ну и были бы рынком сбыта западного ширпотреба.



Виктор Макаров
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №2
А как к мине, относится более 20 млн. ГРАЖДАН России за чертой бедности, реформа здравоохранения провальная и бездарная, а так же пенсионная реформа, на неё референдума не хватило, зато хватило на конституцию. А как к мине относится провалы в экономик, социальное неравенство, соотношение бедных и богатых одно из самых больших в мире, неравенство в области права и уголовного законодательств. Как к мине относится не выполненные обещания 2008 года, 2012 года. Как к мине относится кадровый состав, министры, губернаторы воруют, коррупция, кумовство и многое другое. Прежде чем говорить о чужих минах, свои разминируйте.
Эти мины вполне разминируемы и да, раньше нельзя было - Россия после распада СССР выбрала путь встраивания в западную глобальную долларовую либеральную систему, а раз так, то обязана была жить по их правилам. В итоге гайдары с чубайсами и развалили промышленность, проведя деиндустриализацию, сделав Россию сырьевым придатком запада. Но та модель умерла, умерла вообще в мире, не только в России, вот только сейчас умерла и потому вот только сейчас открылась перспектива уйти от финансово-экономической зависимости от доллара. И да, в США тоже появились силы, которые представляет Трамп, которые тоже разрушают эту систему. Вернее она сама разрушается, просто Трамп пытается это дело контролировать и минимизировать ущерб для своей Америки. Это сильно не нравится американским же либералам-глобалистам, чьи интересы представляет Байден и демократическая партия, людям без Родины, но которые очень хорошо жили при прежней модели, ведь даже печатный станок долларов был у них в частных руках, а не у государства. На столько им не нравится, что они готовы и свои США разрушить, так как если они проиграют, то следствие против них сможет ой как много всякого найти (проблема Байденов с украинской Burisma это мелкая карманная кража на фоне остального) - все они сядут пожизненно и лишатся богатств. В США ведь тоже либералы-глобалисты устроили деиндустриализацию, переведя производство в Китай, Вьетнам, Мексику и т.д. Но у России есть потенциал для экономического роста лет на 20-25 процентов по 7-10 в год, в отличие от США, Евросоюза, Китая, коих ждёт небывалая задница на годы вперёд.

Обнуление там главное? Нет, конечно - это вброс либералов, которым не нравится поворот к традиционным ценностям (да, тут и "брак - это союз только между мужчиной и женщиной"), что международные законы теперь не указ, что не появится больше новая Чечня с бандитами-сепаратистами, которых будут называть "борцами за свободу" - всё это будет автоматически незаконно. А что касается нового срока Путина на посту президента, то это обнуление теперь просто успокоит всяких деятелей среди элит, которые не знали на кого ж теперь им работать, кому лизать, чтобы не промахнуться, на кого ставить. С другой стороны, до 24 года ещё достаточно далеко, Путин уже предложил встретиться ядерной пятёрке, постоянным членам совбеза ООН обсудить в том числе экономические вопросы и госдеп заинтересовался этой встречей уже. Фактически это может быть ялтинская конференция-2 по переделу мира, а может и Бреттон-Вудская-2. Неизбежен процесс распада единой всемирной долларовой зоны на несколько конкурирующих зон, одну из которых будет возглавлять Россия. То есть в 24-м году мы можем жить в новом государстве (СССР-2?), а значит с новой конституцией и это обнуление в нынешней конституции - просто ни о чём. Оно чтоб исключить борьбу за власть в России и дестабилизацию из-за этого.

Новая Ялта, конечно, возможно после выборов в США и то не прям сразу - пара лет может уйти на подготовку.

В течение этого года нас ждут большие исторические перемены. Россию может ждать индустриализация-2.0, а США - Великая депрессия-2, только ещё хуже, беспрецедентный в истории абзац экономики ждёт весь запад. Евросоюз ждёт судьба СССР, только им гораздо больней будет.
-1
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№8
06.07.2020 19:24
Цитата, gerrfrost сообщ. №6
Вы себя читаете?
Есть читатели, а есть писатели :)
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Не готов обсуждать хоть что-то по конституции, уже хотя бы просто потому, что всё состоялось и все прения далее - просто песок.
Ну так, текст в новой редакции уже опубликован, думается что полезное там есть и немало.
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №2
А как к мине, относится более 20 млн. ГРАЖДАН России за чертой бедности
12 млн. В поправках большое внимание уделено социальным гарантиям, Вы ознакомьтесь прежде чем причитать.
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