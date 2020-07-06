Войти
Интерфакс-АВН

Космический аппарат "Луна-25" запустят в 2021 году - "Роскосмос"

361
0
0
Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО им. С.А. Лавочкина

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года, испытания космического аппарата должны быть завершены летом того же года, сообщает "Роскосмос".

"Российский космический аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в 2021 году. В настоящее время опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пуск станции запланирован на 1 октября следующего года. Отмечается, что создание аппарата и проведение всех испытаний должны быть завершены летом 2021 года.

"Обязательный этап в создании космических аппаратов - проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов. Испытания собранного аппарата начнутся в первом квартале 2021 года", - сообщает "Роскосмос".

Луна-25 (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб") - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания, сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Луна
Похожие новости
28.08.2019
Треть миллиарда: сколько Роскосмос тратит на Луну
27.07.2018
Повелитель батута
24.10.2016
Россия возрождает луноходы
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники