Космический аппарат "Луна-25" запустят в 2021 году - "Роскосмос"

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" к спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года, испытания космического аппарата должны быть завершены летом того же года, сообщает "Роскосмос".

"Российский космический аппарат "Луна-25", который станет продолжением советских станций одноименной серии, планируется запустить в 2021 году. В настоящее время опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пуск станции запланирован на 1 октября следующего года. Отмечается, что создание аппарата и проведение всех испытаний должны быть завершены летом 2021 года.

"Обязательный этап в создании космических аппаратов - проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов. Испытания собранного аппарата начнутся в первом квартале 2021 года", - сообщает "Роскосмос".

Луна-25 (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб") - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания, сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.