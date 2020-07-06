Самолеты ТОФ совершили перелет дальностью более 8 тыс. км для участия в главном Военно-морском параде

Владивосток. 5 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два противолодочных самолета морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота (ТОФ) с аэродромов на Камчатке и в Приморье совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в главном параде в честь Дня Военно-морского флота, сообщает в воскресенье пресс-служба ТОФ.

"В ходе 12-часового перелета с одной посадкой для дозаправки топливом экипажи совершенствовали технику пилотирования в строю", - говорится в сообщении.

Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.

В течение двух недель, предшествующих перелету, экипажи Ил-38Н в районах базирования отрабатывали парный взлет, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.