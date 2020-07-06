«Буревестники» и «Посейдоны» обозвали «ужасными» - США

Российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон» являются «ужасными» и России лучше от них избавиться. Такое мнение высказал спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли на своей странице в соцсети Twitter.

В своем сообщении спецпредставитель дал комментарий статье журнала Forbes о том, что в Швеции в конце июня якобы было обнаружено повышение радиационного фона, что, по мнению автора публикации, могло быть последствиями испытания таких ракет.

«Неважно, ответственна (РФ) за данный инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую», — написал в своем сообщении.

Также он отметил, что данные виды оружия не охвачено действием Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и что новая редакция обязательно должна их охватить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная система мониторинга (МСМ) Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявила, что зафиксировала 22 и 23 июня над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких подобных ситуаций на северо-западе страны.