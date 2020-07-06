Гособоронзаказ и рынок: проблемы коммерциализации прав на РИД предприятий ОПК

Актуальной темой в настоящее время на фоне сокращения закупок в рамках гособоронзаказа является разработка механизмов адаптации оборонно-промышленных предприятий к новым требованиям, которые предъявляет рынок и государство, одним из которых является диверсификация производства и выпускаемой продукции. Одним из основных путей решения данной задачи для предприятий ОПК является использование научно-технического потенциала – института интеллектуальной собственности.

ООО «ВКО-Интеллект» является специализированной компанией АО «Концерне ВКО «Алмаз-Антей» (далее-Концерн), созданной исключительно для обеспечения реализации мероприятий в сфере управлением интеллектуальной собственностью холдинговых структур. Кроме этого в её компетенцию входит взаимодействие с иными компаниями и органами государственной власти по вопросам управления интеллектуальной собственностью в интересах Концерна. Одним из результатов этой деятельности является, например, то, что если ещё в 2011 году практически не было РИД, стоящих на балансе в Концерне, то на сегодняшний день на основе сформированной политики в данной сфере капитализация нематериальных активов Концерна достигла нескольких миллиардов рублей.

Как известно, основными мероприятиями управления интеллектуальной собственностью являются: инвентаризация, учёт, правовая охрана и оценка.

Зачем многие предприятия проводят инвентаризацию?

Большинство предприятий ОПК проводит инвентаризацию для того, чтобы установить конкретную (реальную) долю государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности (далее-РИД), реализованных в экспортируемой продукции, размер которой влияет на лицензионные платежи при поставках выпускаемой продукции за рубеж.

Учитывая различие в целях инвентаризации для Минобороны России и предприятий ОПК, мы предложили из данного мероприятия извлечь дополнительную пользу. Так в отношении объектов, принадлежащих государству, лицензионные договоры заключаются с Минобороны России с учётом выявленной реальной доли государства. Кроме этого по согласованным с госзаказчиком результатам инвентаризации мы выявляем и те объекты, которые принадлежат Концерну или нашим дочерним обществам. В связи с этим возникает вопрос принятия решения по управлению правами на РИД в части обеспечения их правовой охраны и постановке их на баланс в качестве нематериальных активов. Это и дало ту капитализацию, о которой указано выше, и, как следствие, возможность начисления амортизации при поставках иностранному заказчику продукции, включения её в себестоимость.

Учёт

На основе специально разработанной специализированной базы данных обеспечивается достаточно серьезный учёт результатов инвентаризаций и РИД, разработанных предприятиями Концерна. Наличие этой общей базы данных, доступной всем предприятиям Концерна нацелено, в том числе, на исключение рисков двойного финансирования разработок в Концерне.

По результатам инвентаризаций мы выявляем и учитываем технологии и конструктив, которые принадлежат нам, и которые мы можем в будущем использовать на законных основаниях, без согласования с федеральными органами исполнительной власти. Тем самым осуществляется декомпозиция инвентаризируемых изделия или технологической линии, выявляются свободные результаты интеллектуальной деятельности, которые нужно развивать как наш научно-технический задел, с которым мы вступаем в новые условия.

Таким образом, все это учитывается для того, чтобы не быть утерянным.

Правовая охрана

После выявления РИД встаёт вопрос с обеспечением их правовой охраны. Важно понять, что же будет у нас объектом защиты: либо это отдельная деталь, либо это компоновка изделия или технологического процесса в целом. Требуется вместе с технологами и с конструкторами определиться, что же будет нам давать эффект: либо часть, либо объект в целом.

Идет большая работа по определению целесообразности и выбору объекта патентной охраны, либо охраны в качестве ноу-хау. Изучается вопрос, что будет приносить эффект, так, не требуется охрана целого изделия, если понятно, что внедряться будет только одна часть.

В Концерне сформулировано некое правило, с алгоритмом которого принимается решение: либо идти по линии патентования, когда раскрываются все технические характеристики охраняемого решения, получая, естественно какие-то плюсы, либо следует идти по линии охраны РИД в качестве секрета производства. Обратим внимание, что конструктив – это практически однозначно патент, технологии – это, возможно, секрет производства. Присутствуют некоторые отступления от этого правила, но в целом оно именно такое.

Оценка

Не всё сразу же принимается на баланс, происходит достаточно серьезная работа по определению, что будет давать эффект сегодня и будет внедряться в производство, а что даст отложенный эффект.

Практика показывает, что достаточно многие бухгалтеры в принципе отторгают такое понятие, как нематериальные активы, ссылаясь на то, что нет прямого ожидаемого эффекта. Если это реализуется в продукции, которая завтра идет на рынок, тогда бухгалтеры согласны ставить права на этот патент на баланс. Если этого нет, то всячески отторгаются. Отдельный вопрос – это ноу-хау, потому что бухгалтеры требуют документ или что-либо ещё, но не хотят связываться с этим объектом.

Представляется, что бояться нематериальных активов не следует: если нематериальный актив выявлен в ходе инвентаризации – скорее всего, он будет давать эффект. Пусть он не будет ярко выраженным завтра, но в правилах бухгалтерского учёта не сказано, должен ли это быть потенциальный эффект или ожидаемый. В данной ситуации, все зависит от той креативности, которой обладает специалист по управлению интеллектуальной собственностью, и, естественно, от способности бухгалтера воспринимать это.

На основании оценки после инвентаризации выявленный объект должен ставиться на баланс. Если между предприятиями ОПК намечается какой-то трансфер, то он должен подтверждаться отчётом об оценке рыночной стоимости. Это требуется и для случаев внесения прав на РИД в уставный капитал обществ.

При этом для постановки на учет определение первоначальной стоимости производится независимым оценщиком в случаях, когда затраты уже не могут быть документально подтверждены.

Диверсификация и её проблемы

В рамках диверсификации в первую очередь предприятиями ОПК должен использоваться собственный научно-технический задел, в том числе, который был выявлен и получил правовой статус по результатам проведённых инвентаризаций. Но тут предприятия, которые работают в сфере Гособоронзаказа, сталкиваются с определёнными проблемами. Так, если мы хотим использовать какую-то собственную новую разработку в рамках ГОЗ, то мы вынуждены в соответствии с госконтрактом и действующей практикой Минобороны отчуждать в пользу Российской Федерации используемые собственные инновационные разработки.

В результате исполнители теряют возможность и заинтересованность продолжать в дальнейшем деятельность в сфере ГОЗ, возможность использовать собственные РИД при диверсификации производства в рамках конверсионных программ и собственного инновационного развития. Кроме этого, исполнители государственных контрактов лишаются мотивации к выявлению, оформлению правовой охраны инновационных разработок и введению прав на РИД в гражданско-правовой оборот. Таким образом, возникает реальная проблема, так как ничего из созданного в сфере оборонно-промышленного комплекса в рамках гражданского производства не может быть использовано.

Сейчас при реализации мероприятий по внесению изменений в постановление Правительства РФ № 233 [1], проходящих в рамках регуляторной гильотины, предлагается в новой редакции обеспечить обязанность государственного заказчика в случае принятия им решения об использовании принадлежащих предприятию РИД в рамках работ по ГОЗ до заключения государственного контракта заключать неисключительный лицензионный договор с правообладателем на их использование. Это исключит массовое отчуждение РИД, принадлежащих предприятиям ОПК, в пользу Российской Федерации и обеспечит баланс интересов между предприятиями ОПК и обороноспособностью страны.

Использование патентной аналитики

Хотелось бы рассказать о разработанных нами нетрадиционных инструментах, которые мы стали применять для того, чтобы найти и использовать новые пути применения уже существующих технологий. Многие знакомы с понятием патентной аналитики, патентных исследований и привыкли, что это сложный процесс. Нами предложен другой путь по использованию патентной аналитики для развития гражданских производств и поиска возможности применения нашей технологии для нового вида продукции, который реализован в следующем алгоритме.

Первоначально при проведении инвентаризации осуществляется анализ технологических возможностей исследуемого предприятия, в рамках которого осуществляется формирование перечней технологического оборудования/процессов, потенциально-возможных направлений его развития, технологически схожих предприятий.

Далее осуществляется анализ патентных портфелей технологически схожих предприятий, в рамках которого проводится отбор патентных документов, описывающих технологии создания продукции с использованием аналогичного оборудования/процессов, определяются направления патентования этих предприятий, формируются перечни патентуемых технических решений (потенциально выпускаемой продукции) и выпускаемой продукции.

На следующем этапе осуществляется определение перспективных направлений для развития, по которым проводится анализ патентной активности, выявление основных конкурентов на рынке, оценка перспективности. В результате этого этапа формируется итоговый перечень перспективно-возможных направлений развития.

Результатами заключительного этапа являются перечни возможных направлений развития предприятия и перспективной гражданской продукции на основе смежных с конкурентами технологий.

В заключение можно отметить, что предприятия ОПК должны ориентироваться на новые пути инновационного развития в современных условиях, эффективно использовать ту огромную базу научно-технического задела, который у нас накопился. Наверное, нужно просто развернуть свое мышление, перестать быть токсичным к новым реалиям и понять, что интеллектуальная собственность, несмотря на всю ее нематериальность, приносит материальные доходы.

Автор: Мазур Наталья Зиновьевна, генеральный директор ООО «ВКО-Интеллект», д.э.н., профессор, патентный поверенный РФ и ЕАПО

Сноски: