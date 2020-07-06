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Интерфакс-АВН

Северная Корея не видит необходимости в переговорах с США - замглавы МИД КНДР

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Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters
Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время нет необходимости возобновлять переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, поскольку США используют его только в качестве "политического инструмента", заявила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы не чувствуем никакой необходимости сидеть лицом к лицу на переговорах с США, поскольку они рассматривают диалог между нашими странами не более чем инструмент для преодоления внутреннего политического кризиса", - говорится в заявлении дипломата, распространенного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
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