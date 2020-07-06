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Военное обозрение

Кувейтская пресса: Причина взрывов на иранском объекте в Парчине - F-35 ВВС Израиля

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Источник изображения: Фейсбук/ВВС Израиля

В кувейтском издании «Аль-Джарида» опубликован материал, автор которого представляет очередную версию произошедшего на иранском промышленном объекте в Натанзе, а также на объекте в Парчине. Речь идёт о ядерном объекте Исламской Республики Иран, находящемся в провинции Исфахан. Там некоторое время назад вспыхнул пожар. А в Парчине несколькими днями ранее прогремели взрывы, которые в Иране назвали взрывами газа.

В «Аль-Джариде» пишут о том, что взрывы в Парчине изначально не связаны с газом. Заявлено, что произошли они в результате ракетного удара, который якобы был осуществлён самолётами пятого поколения F-35 израильских военно-воздушных сил. Когда ракеты разорвались на территории объекты, это привело к детонации резервуаров с энергоносителями.

Из статьи:

Истребители F-35 ВВС Израиля, имея в качестве вооружения различные ракеты, способны долететь до точки нанесения удара по иранскому объекту без дозаправки в воздухе.

В том же издании говорится, что пожар на ядерном объекте Ирана в Натанзе является «делом рук хакеров». Пламя охватило цеха завода по сборке центрифуг для обогащения урана.

Нужно отметить, что ранее информационная служба «Би-Би-Си» распространила сообщение о том, что получила письмо от некой группировки «Гепарды родины», где утверждалось, что она берёт на себя ответственность за пожар в Натанзе. Ранее о такой группировке ничего известно не было.

Ни в Израиле, ни в Иране не представили официальных комментариев по заявлениям «Би-Би-Си» и «Аль-Джариды» о причинах происшествий на иранских промышленных объектах.

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