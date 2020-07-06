Ветеран ВВС Индии заявил о «слабостях» ЗРК С-400 при его размещении Китаем высоко в горах

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Сообщается о развёртывании дополнительных средств ПВО Индии ближе к региону Ладакх – на границе с Китаем. По последним сведениям, на этот шаг индийское командование решило пойти в связи с тем, что Китай, по данным разведки, разместил ЗРК С-300 и С-400 в Тибете.

На этом фоне информационная служба Sputnik публикует интервью с военным аналитиком, ветераном ВВС Индии Виджаиндером Тхакуром. В интервью, взятом корреспондентом Рашикешем Кумаром, Тхакур говорит о том, что основной целью Китая в этом плане является получение стратегического преимущества на приграничных территориях. При этом, как отмечает эксперт, размещение ЗРК на больших высотах может сыграть и негативную роль для тех, кто такое размещение осуществляет. Фактически речь зашла о "слабостях" зенитного ракетного комплекса С-400 в случае размещения комплекса высоко в горах.

Из материала:

Средняя высота Тибетского плато составляет около 4,5 тыс. метров. Системы С-400, расположенные на высоте около 500 м, смогут эффективно обнаруживать самолёты и БПЛА на больших расстояниях – задолго до того, как они войдут в воздушное пространство региона. А вот если расположить С-400 на больших высотах, то горный рельеф может не позволить им обнаружить авиацию, летящую на высоте около 5 км.

Индийский эксперт заявил о своём скептическом отношении к тому, что Китай решится на развёртывание неподалёку от границ с Индией своих истребителей нового поколения J-20. По словам В.Тхакура, такие самолёты Китаю могли бы понадобиться в случае полномасштабной войны с Индией, но «Китай от такой войны ничего не выиграет»:

Во всяком случае, тотальная война с Индией привела бы к ещё большему отчуждению Китая от остального мира. Такое отчуждение было бы серьёзной угрозой для сохраняющегося правления КПК (Компартия Китая).