Разведсообщество США пытается оправдать бездействие администрации по проблеме якобы сговора России и афганских талибов - газета

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американское разведсообщество допускало возможность того, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане, но не докладывало об этом президенту в связи с "неопределенностью и пробелах в доказательствах", сообщила газета The New York Times со ссылками на свои источники.

В публикации отмечается, что об этом говорится в докладной записке, подготовленной 1 июля руководством американских разведслужб в ответ на статью The New York Times от 26 июня о якобы сговоре России и афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) с целью нападений талибов на американских военных и военных стран НАТО .

Газета пишет, что, как отметили источники, знакомые с содержанием записки, "в ней подчеркивалось, что правительству не хватает прямых доказательств того, что лидеры преступной сети и официальные лица ГРУ встречались лично, поэтому оно не может с большей уверенностью сказать, что Россия предлагала вознаграждения за убийства иностранных солдат".

О возможности такой договоренности американская разведка якобы докладывала Трампу еще весной текущего года.

"По словам чиновников, докладная записка не содержит никакой новой информации, но и ее сроки, и то, что в ней подчеркиваются сомнения в достоверности информации, наводят на мысль, что она была предназначена для того, чтобы поддержать попытки администрации Трампа оправдать свое бездействие", - считает издание.

Как сообщалось, Трамп в связи с публикацией The New York Times написал в твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями; ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне (Трампу - ИФ) и Республиканской партии".

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что, будучи на должности, на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся действий России против США.