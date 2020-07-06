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Интерфакс-АВН

США направили авианосные ударные группировки в Южно-Китайское море, где проходят китайские военные учения - СМИ

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Авианосец "Рональд Рейган"
Авианосец "Рональд Рейган".
Источник изображения: © Фото : U.S. 7th Fleet/Mass Commcialist 2nd Class Kaila V. Peters

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американские авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц" вместе с кораблями сопровождения направлены в район Южно-Китайского моря для проведения крупных военно-морских учений, сообщило издание Wall Street Journal.

Оно отмечает, что корабли направлены с тем, чтобы "донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе".

"Цель состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности", - заявил журналистам контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группировкой во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Наблюдатели обращают внимание, что ранее о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море объявил Китай, накануне министерство обороны США завило об обеспокоенности в связи с этим.

В распространенном Пентагоном заявлении говорится, в частности, что район, где должны состояться учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивается в заявлении.

Пентагон завил, что будет продолжать следить за ситуацией в надежде на то, что "КНР снизит уровень милитаризации и принуждения своих соседей в Южно-Китайском море".

"Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать военных действий, которые могли бы обострить разногласия в Южно-Китайском море", - отметило минобороны США.

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Китай
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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