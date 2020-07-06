Минобороны Армении: заявления о возможном выводе 102-ой российской базы - следствие геополитической незрелости

Ереван. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Заявления и публикации о возможном выводе 102-ой российской военной базы из Армении безнравственны, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Республики Армения Шушан Степанян в пятницу.

"От имени министра обороны и возглавляемого им ведомства могу заявить, что заявления и публикации о возможном прекращении деятельности 102-ой российской базы являются следствием безнравственности и военно-политической и геополитической незрелости", - подчеркнула Степанян.

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян накануне в своем "Фейсбуке" выразил обеспокоенность в связи с искусственным обострением антироссийских настроений в Армении.

Он отметил, что в армянское общество внедряется тезис о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией, что приведет к выводу из Армении 102-й российской базы.

В Армении в последнее время распространяются слухи о том, что республика хочет вывести 102-ю российскую базу.