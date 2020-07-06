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Известия.ru

В Минобороны оценили заявления Болтона о повышении угрозы со стороны КНР

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Источник изображения: Фото: REUTERS/China Stringer Network

Заявления экс-советника Трампа Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая — банальное передергивание фактов, заявили в Минобороны России 3 июля.

«Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное «передергивание» фактов», — приводит «РИА Новости» слова замглавы Минобороны России Александра Фомина.

Он, ссылаясь на мемуары Болтона, отметил, что тот утверждает о поддержке России рассуждений об утрате актуальности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с существенным развитием ракетно-ядерной программы Китая. Подобные обвинения в адрес РФ, по словам заместителя министра обороны, беспочвенны.

«Мы не рассматриваем деятельность Китая в ракетной сфере как угрозу безопасности и тем более в качестве причины для разрушения Договора о РСМД», — заверил Фомин.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. 2 августа 2019 года США окончательно вышли из ДРСМД.


Кроме того, в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» Болтон рассказал о том, что президент США Дональд Трамп призывал своих подчиненных уменьшить публичную критику в адрес России.

Трамп, комментируя различные выдержки из этой книги, заявил, что Болтон раскрыл секретные данные и американский лидер не давал право публиковать эту информацию и считает, что его экс-советник должен находиться в тюрьме.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Фомин Александр
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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