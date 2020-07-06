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ЦАМТО

Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО

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Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 3 июля. Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической противоракетной обороны, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал слова главкома ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина о том, что С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.

"Система С-500 может уничтожать, фактически, все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому она способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление", – пояснил И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что точные характеристики С-500 сегодня засекречены, но известно, что она "всеядна".

"С-500 способна обнаруживать, сопровождать как традиционные для таких систем цели – самолеты всех типов, тактические и оперативно-тактические ракеты, баллистические ракеты, так и беспилотники и перспективные гиперзвуковые ракеты. Система работает в широком диапазоне: в атмосфере и ближнем космосе, на предельных высотах порядка 270-300 км", – заявил И.Коротченко.

По его словам, С-500 – полностью автоматизированная система, "боевая работа, обнаружение и сопровождение целей, выбор ракеты для применения осуществляется, фактически, без участия оператора, в его задачу входит только подтверждение пуска".

У конкурентов подобные системы могут появиться не раньше чем через 15-20 лет, до этого времени на Западе не смогут создать подобных технологий, спрогнозировал И.Коротченко.

"Разработки аналогов С-500 находятся в начальной стадии, а у нас, фактически, началась стадия полигонных испытаний. В Минобороны заявляли, что первый комплект С-500 может быть передан в войска в 2021 году, затем, спустя несколько лет, будет развернуто серийное производство. Для этого "Алмаз-Антей" (производитель) ввел в строй три новые площадки в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Кирове", – добавил И.Коротченко.

Одним из конкурентов С-500, по его мнению, является американский подвижный противоракетный комплекс THAAD, "но его возможности ограничены только заатмосферным перехватом ракет средней дальности, тогда как С-500 – многофункциональная система".

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Страны
Россия
США
Продукция
THAAD
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
06.07.2020 16:39
Ну, раз Коротченко сказал, значит точно еще лет двадцать не примут на вооружение...
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