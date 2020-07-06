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ЦАМТО

На "Армии-2020" специалисты обсудят возможности цифровой трансформации военного кораблестроения

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Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 04.01.2020
Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 04.01.2020.
Источник изображения: кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

ЦАМТО, 3 июля. Новые технологические направления создания ВиВТ в интересах ВМФ, а также порядок внедрения технологий "цифровых двойников" при разработке, создании и испытаниях новых образцов станут предметом обсуждения специалистов в рамках МВТФ "Армия-2020".

Тематический круглый стол "Цифровые двойники в военном кораблестроении. Проблемы и перспективы" будет организован представителями ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

Повесткой мероприятия предусмотрены дискуссии по актуальным вопросам цифровой трансформации военного кораблестроения, производства вооружения и оборудования в условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции, а также в рамках исполнения поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

В ходе круглого стола планируется обсудить опыт создания сложной техники с использованием технологий "цифровых двойников", "виртуальных полигонов", "цифровых теней" в целях снижения стоимости, сокращения сроков разработки и производства надводных кораблей, их вооружения и оборудования, а также уменьшения эксплуатационных расходов.

Планируется, что по итогам круглого стола будут сформулированы предложения по созданию цифровых копий перспективных образцов газотурбинных и дизельных двигателей, а также дизель-редукторных, дизель-газотурбинных и газотурбинных агрегатов. Отдельно будет составлен перечень возможных путей внедрения "цифровых двойников" в разработку и производство надводных кораблей, их вооружения и оборудования.

В мероприятии примут участие специалисты Главного командования ВМФ, ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, АО "Средне-Невский судостроительный завод", АО "Концерн "Калашников", представители предприятий двигателестроительной отрасли, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2020" будут организованы в период с 23 по 29 августа на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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