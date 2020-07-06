The Wall Street Journal (США): российские подлодки испытывают НАТО на прочность в ледяных водах Северной Атлантики

Западные эксперты признают, что за последние несколько лет российские подлодки существенно улучшили свои характеристики, а их экипажи — мастерство. Дальние и продолжительные учебные походы российских субмарин стали головной болью для НАТО. Военные альянса говорят о потере своего господства в Северной Атлантике. Ведь теперь у них появился серьезный соперник в этом ключевом регионе.

Эта повышенная активность демонстрирует способность Москвы подрывать натовскую стратегию усиления, которая основана на быстром развертывании американских сил для защиты европейских союзников

В конце прошлого года 10 российских подводных лодок покинули свои базы на российском Арктическом побережье и отправились на запад, к Северной Атлантике.

По словам военных чиновников и аналитиков НАТО, подобное развертывание - одно из самых масштабных учений со времен холодной войны - представляет собой не только демонстрацию силы и стремления российского военного флота защитить его территории, но и демонстрацию его мощи в Атлантике.

За последние годы Россия потратила миллиарды долларов на то, чтобы модернизировать стареющий подводный флот, который она унаследовала от Советского Союза, расширив его за счет более тихих и быстрых субмарин, которые способны оставаться незамеченными и передвигаться на большей глубине в течение более продолжительного периода времени. Северный флот России, базирующийся на Кольском полуострове в Арктике, - это основной подводный флот, который традиционно использовался для защиты морских просторов на российском севере.

Командующие военно-морскими силами Соединенных Штатов и их союзников говорят, что Россия сейчас все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах Атлантики, где они могут нести угрозу военным кораблям Организации Североатлантического договора и ключевым объектам американской инфраструктуры, поскольку русские патрулируют Восточное побережье Соединенных Штатов.

Военные чиновники России заявляют, что они увеличили частоту и масштабы подводных учений и что им приходится наращивать потенциал, чтобы противостоять тому, что они называют все более агрессивными действиями НАТО.

Возрождение российского подводного флота и его вылазки в Атлантику тревожат альянс НАТО, которому необходимо будет быстро перебросить американские силы в Европу через Атлантику в случае вооруженного конфликта с Россией. Важность этой стратегии вырастет, если Соединенные Штаты выполнят приказ президента Дональда Трампа и выведут четверть американских военнослужащих из Германии.

"Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени", - сказал в своем интервью глава Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт (Keith Blount).

В феврале командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис (Andrew Lewis) заявил, что американские корабли, выходившие с баз на Восточном побережье, оказывались в спорном пространстве и больше не могли рассчитывать на то, что им удастся пересечь Атлантику беспрепятственно.

Масштабные военно-морские учения, подобные тем, которые состоялись в конце прошлого года, "не проводились со времен холодной войны", отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) в своем электронном письме. "Сейчас крайне важно гарантировать свободу навигации и сделать так, чтобы морские пути сообщения через Атлантику оставались открытыми на тот случай, если понадобится перебросить подкрепление".

Между тем командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сказал ранее в этом году, что Россия регулярно проводит учения с участием 10 и более субмарин и расширяет географию боевого дежурства и патрулирования.

"Если сегодня вы приедете в любой из наших гарнизонов, то обязательно обратите внимание, что многие пирсы пустуют, - сказал он в марте в своем интервью. - Это говорит о том, что экипажи подводных лодок <…> выполняют задачи боевой подготовки, несут боевое дежурство или выполняют боевое патрулирование".

Представители российского флота заявили, что в ходе этих учений в октябре прошлого года военные испытывали оружие и погружались на максимальную глубину в международных водах недалеко от побережья Норвегии.

В то время разведывательная служба Норвегии сообщила норвежским СМИ, что, судя по всему, одна из целей руководства российского флота заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность отправлять подводные лодки в Атлантику и проверить способность НАТО их отслеживать. Никаких других подробностей служба не сообщила.

Майк Петерсен (Mike Petersen), директор Института изучения российского военного флота в Военно-морском колледже США, сказал, что главная миссия российских подлодок в Атлантике заключается в том, чтобы отслеживать критически важные цели - от авианосцев до ключевых объектов инфраструктуры в Европе и Соединенных Штатах.

"Они могут пересекать Атлантику и незаметно находиться у Восточного побережья, а также наносить удары по целям в Соединенных Штатах и Европе", - сказал он.

Американский адмирал Джеймс Фогго (James Foggo), командующий военно-морскими силами США в Европе, сравнил сложившуюся ситуацию с битвами за Атлантику во время двух мировых войн, когда немецкие подводные лодки атаковали корабли союзников, а также во время холодной войны, когда натовские противолодочные соединения играли в кошки-мышки с советскими подлодками.

"Мы все еще сохраняем преимущество в подводной сфере, но они достигли большого мастерства", - сказал адмирал Фогго во время вебинара, организованного Международным институтом стратегических исследований 25 июня.

На это НАТО отвечает наращиванием противолодочного потенциала и усилением подготовки. Соединенное Королевство заказало девять новых патрульных самолетов береговой авиации P-8A "Посейдон", а Норвегия заявила о готовности купить пять таких самолетов. ВМС США вернули свои противолодочные самолеты в Исландию, где в 2006 году Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны.

В понедельник, 29 июня, альянс НАТО начал учения у берегов Исландии, в которых задействованы корабли, подводные лодки и военные самолеты шести стран-членов.

Все эти события указывают на вновь возросшее значение так называемого Фареро-Исландского рубежа - линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, за которой во время холодной войны велось пристальное наблюдение, - тогда альянс НАТО патрулировал этот рубеж с моря и с воздуха. В начале своей военной карьеры вице-адмирал Блаунт, который теперь является главой Объединенного морского командования НАТО, летал на вертолете ВМС Великобритании, выслеживая советские подлодки в том районе.

За последние несколько лет российские подлодки настолько улучшили свои характеристики, что теперь они потенциально способны переигрывать самолеты "Посейдон". Они способны скрываться на дне Северной Атлантики, где множество впадин, подводные гряды, холодные и теплые течения искажают гидроакустические сигналы, которые улавливают "Посейдоны".

Россия планирует и дальше совершенствовать свой Северный флот. Первая подводная лодка класса "Ясень-М", вероятнее всего, будет принята на вооружение уже в следующем году - после целой серии испытаний в прошлом году. Ожидается, что эти подлодки будут обладать более высокими показателями малозаметности и позволят российским пилотам получить более подробную картину дна Северной Атлантики.

Российские атомные подводные лодки - "это самые смертоносные, самые малозаметные подлодки с самой долгой продолжительностью автономного плавания - это их козырь в рукаве", как сказал Петерсен из Института изучения российского военного флота.

"Россия является практически равным противником Соединенных Штатов, поэтому сейчас крайне важно идти в ногу с ней", - сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Томас Гроув (Thomas Grove), Джеймс Марсон (James Marson)